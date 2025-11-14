Yerli Kripto Para Borsası CoinO'ya 32 Milyar Liralık Operasyon: İşte Dudak Uçuklatan Detaylar

Yerli kripto borsası CoinO'ya yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu gerçekleştirildi. Borsaya kayyum atanırken 17 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Soruşturmayla ilgili yapılan açıklamalarda dudak uçuklatan rakamlardan bahsediliyor...

Türkiye'deki yerli kripto borsaları arasında yer alan CoinO'ya kayyum atandığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında el konulan platformun, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak için kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada, 17 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında çok acayip rakamlar konuşuluyor. Yapılan açıklamalara göre borsaya yatırılan para, Temmuz–Aralık 2024 döneminde 211,5 milyon TL'ydi. Bu rakam, Ocak–Mayıs 2025 döneminde 11,9 milyar TL’ye yükseldi. Soruşturmayı derine indiren ekipler, Temmuz 2025'e kadar olan süreçte 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) para girişi, 769,4 milyon USDT para çıkışı tespit ettiler. Bu giriş çıkışlardaki 13,9 milyar TL'lik miktar, kayıtsız cüzdanlara gönderilmişti.

802 kişinin 645'i sabıkalı!

Yapılan incelemelerde CoinO ile bağlantılı 802 kişinin 645 tanesinin daha önceden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkalı olduğu tespit edildi. Üstelik bu rakamların yükselmesi de olası. Zira 172 kişi hakkında soruşturma ve kovuşturmanın devam ettiği belirtildi. Kaynaklara göre söz konusu kişiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı CoinO'ya yatırıyor, buradan yurt dışı kaynaklara aktarıyor ve kripto para sistemi aracılığıyla aklama yapıyorlardı.

Tabii bu demek değil ki CoinO kullanan herkes suça bulaşmıştı. Devlet, sıradan kullanıcıların mağdur olmaması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi. Bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşanacak...