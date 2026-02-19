Yerli MMOFPS Zula'ya Ramazan Güncellemesi: Yeni Haritalar, Etkinlikler ve Dahası!

Türkiye’de geliştirilen ve 112 ülkeye ihraç edilen MMOFPS oyunu Zula, Ramazan ayına özel içerik ve kampanyalarıyla oyuncularına yepyeni deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

Her yıl geleneksel olarak oyuna eklenen Mahya tasarımının yanı sıra, dünyada yalnızca Zula’da bulunan şehir bazlı iftar ve sahur vakti hatırlatma özelliği bu yıl da oyuncularla buluşuyor.

Ramazan ruhunu dijital dünyaya taşıyan Zula, 2026 güncellemesinde iki yeni haritayla heyecanı bir adım ileri taşıyor.

Oyuncuların en sevdiği haritalardan Üsküdar, yenilenmiş haliyle Sabotaj moduna uyarlanarak güncellemede yerini alıyor. Nostalji tutkunları için ise klasik Üsküdar haritası oyundan kaldırılmıyor; her iki versiyon da oyuncuların tercihine sunuluyor.

Buna ek olarak, özellikle keskin nişancı oyuncular için tasarlanan Moskova Haritası, strateji ve refleksin ön planda olduğu dinamik yapısıyla oyuna dahil ediliyor.

Koleksiyoncular Dikkat! Arena Sezonu Geliyor!

Zula'da dev güncellemede 3 farklı grubun Ramazan ayı boyunca yarışacağı Arena sezonu da geri dönüyor. Arena sezonunda kazanan takımın tüm üyelerine hediye edilecek "Eşsiz" desen de güncellemeyle beraber oyuna eklenecek.

Arena'nın şampiyon takımının kazandığı Eşsiz Desen limitli olarak üretildiği için sadece bu sezonda dağıtılacak.

Zula Süper Lig Geri Döndü

Zula’daki sürprizler bununla sınırlı değil. Oyuncuların merakla beklediği Zula Süper Lig, 8. sezonuyla birlikte yeniden başlıyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak karşılaşmalar hafta sonları canlı yayınlarla takip edilebilecek.

Ramazan ayı boyunca özel etkinlikler, indirimler ve cazip kampanyalar da oyuncuları bekliyor. Zula, Ramazan’da da rekabeti, nostaljiyi ve topluluk ruhunu bir araya getirerek oyuncularına dolu dolu bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Buraya tıklayarak Zula oynamaya başlayabilirsiniz! Yeni hesap açan tüm oyunculara anında 1.250 TL değerinde oyun içi eşya da hediye!