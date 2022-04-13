İlk olarak Manisa'da test edilmeye başlanan Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), bugün kullanılmaya başlandı. İşte yerli üretim MTS'nin yeni durağı!

Türkiye'nin 'yerli sistemler' ve teknolojiler için attığı adımlardan bir yenisi daha meyvesini verdi. Yaklaşık iki ay önce Manisa'da test edilmeye başlanan yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi'nin (MTS) yeni durağı belli oldu. Mart ayının sonlarına doğru Çorum'a kurulan sistem, her türlü hava koşuluna uyum sağlayabilirken, araç üzerinde veya seyyar olarak kullanılabiliyor.

Gece görüş özelliği sayesinde geceleri de kural ihlallerini tespit edebilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, bugün Ağrı'da Jandarma'nın kullanımına sunuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nın trafik timlerince kullanılmaya başlanan MTS, anlık olarak araç içerisindeki tabletten izlenebiliyor. Bu da sistemin kullanım kolaylığını arttırıyor.

MTS artık Ağrı'da kullanılacak

Hem gece hem gündüz çalışabilen MTS, eş zamanlı olarak çoklu araç takibi yapabiliyor. Yerli üretim olan sistem; araçların hız, şerit, sınıf, yer ve zaman bilgileriyle takip ediliyor ve hız ihlali yapan araçların ilgili bilgileriyle gerekli kayıtları otomatik olarak oluşturuyor.

Aynı anda 4 şeritli yollarda eş zamanlı birden çok aracın ihlal takibini yapabilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi'nin (MTS) ilerleyen günlerde daha çok şehirde kullanıma sunulması bekleniyor.