Yerli Otomobil Togg'un Hız Testi Görüntüleri Paylaşıldı

Öngörülen piyasaya çıkış tarihine 12 aydan kısa bir süre kalan Togg'un hız testi görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, Togg'un Gemlik Tesislerindeki yeni tamamlanan test pistinde çekildi.

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili olacak olan Togg’un açıklanan piyasaya sürülme tarihine az bir zaman kalmışken, araç için yapılan testler de son hızla devam ediyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde, yani en geç 12 ay içinde piyasaya sürülmesi beklenen Togg’un SUV modeli, bugün hız testi görüntüleriyle önümüze geldi.

Togg, Twitter’dan yaptığı yeni paylaşımda Gemlik Tesislerindeki 1,6 kilometre uzunluğundaki test pisti inşasının tamamlandığını duyurdu. Paylaşımda pistin yüksek hız, bozuk yol, özel manevra gibi farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlandığı belirtilirken, pistin ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılacağı ifade edildi. Bununla birlikte Togg, hem pistten hem de pistte gerçekleşen hız denemelerinden görüntüler paylaştı.

Togg’un yaptığı paylaşım:

Bakan Varank, Togg'u test ettikleri anları da paylaştı:

Togg, son olarak geçtiğimiz günlerde yerli otomobili üretecek akıllı robotları göstermişti. Togg SUV’u gördüğümüz son video ise yaklaşık 3 hafta önce paylaşılmıştı. O videoda Togg, zorlu hava koşulları için yapılan testleri göstermiş, Togg SUV’un karda gidişine yer vermişti.

Togg SUV’un çıkışına ilişkin yapılan son açıklamalardan biri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’dan gelmişti. Kacı, “Son 12 ayın içindeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.