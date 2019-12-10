Türkiye'nin yıllardır süren yerli otomobil özlemi sona yaklaşıyor. Prototipi hazırlanan elektrikli aracın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık Cumartesi günü tanıtılması bekleniyor.

2011'den beri gündemde olan yerli otomobil için süreç, 2017'den itibaren hız kazandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı. Yerli otomobil projesindeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu.

31 Mayıs 2018 tarihinde 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.' (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.

14 Aralık 2019 Cumartesi günü



Direksiyonda Erdoğan Olacak:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak" demiş ve geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla yerli otomobilin aralık ayında kamuoyuna duyurulacağını da belirtmişti.

TOGG, yerli aracın prototipini önümüzdeki günlerde tanıtacak. Erdoğan'ın Gebze'de yerli otomobil çalışmalarını yerinde incelemesi ve aracı bu sırada denemesi bekleniyor. Verilen tarih ise 14 Aralık.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde yüzde 100 elektrikli bir SUV olan aracın ön gösterimi, ilk kez gerçek boyutlarında ve çalışan bir araçtan yapılmış olacak.

Söz konusu modelin belirlenmesinde, vatandaşlarla yapılan anket de etkili oldu. 2030'a kadar model sayısının 5'e ulaşması öngörülüyor. Yerli otomobilin ilk olarak 2022 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.