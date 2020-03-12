Geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılan ve tasarımıyla büyük beğeni toplayan yerli elektrikli otomobilin maketi, Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yol kenarına yerleştirildi. Türkiye’nin Otomobili’nin maketini gören vatandaşlar, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Genellikle otoyol kenarlarına koyulan maket trafik polisi araçları, sürücülerin trafik ihlali yapmalarını önlemek amacıyla başvurulan yöntemlerin başında geliyor. Sürücüler, gerçek bir trafik aracıyla birebir ölçülerdeki maketi görünce, ister istemez hız sınırını aşmayıp trafik kurallarına uyuyor. Bilhassa, gece yolculuklarında üzerindeki çakarlar sayesinde gerçek polis aracından ayırt edilemeyen maketler, olası kazaların da önüne geçmiş oluyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, 27 Aralık’ta tanıtılan yerli ve elektrikli otomobilin maketini, Dalaman ilçesindeki bir yol güzergahının üzerinde yerleştirdi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sürücülerin trafik kurallarına uymasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan maket, yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Yerli otomobil maketinin üzerinde yerleştirilen güneş panelli tepe lambası, 7/24 kesintisiz çalışacak.

Gerçeğinden önce maketi yola çıkan Türkiye’nin Otomobili, yüzde 100 elektrikli bir motor sistemine sahip olacak. SUV ve sedan olmak üzere iki farklı versiyon ile gelen araç, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek. Fiyatı ve markası henüz belli olmayan aracın, 2022 yılında üretim bandına girmesi bekleniyor.

TOGG, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yerli otomobilin Bursa Gemlik’te kurulacak fabrikasının tanıtım etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek tesis, 4 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak.