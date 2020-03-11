Yerli otomobilin Bursa Gemlik’te kurulacak fabrikasının tanıtım etkinliği TOGG tarafından ertelendi. Tanıtım toplantısının yapılacağı tarih, TOGG tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

“Türkiye’nin Otomobili” olarak tanıtılan yerli otomobil, Bursa Gemlik’te kurulacak bir fabrikada üretilecek. TOGG, kurulacak fabrikanın çalışmaları ile ilgili olarak yarın Gemlik’te bir tanıtım toplantısı düzenleyecekti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) bugün yaptığı bir açıklama ile fabrikanın tanıtım etkinliği ertelendi. TOGG’dan yapılan açıklamada, geniş katılımla düzenlenecek yerli otomobilin üretileceğini fabrikanın tanıtımı etkinliği “Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması”nın ileri bir tarihte yapılacağı açıklandı. TOGG’tan yapılan açıklamada, fabrikanın tanıtım toplantısının gerçekleştirileceği yeni tarihin yeni bir açıklama ile duyurulacağı belirtildi.

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın tanıtım toplantısı iki hafta Ankara’da yapılan bir toplantıda duyurulmuştu. Gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında fabrikanın temellerinin de atılması bekleniyordu.

TOGG’dan yapılan açıklamada tanıtım toplantısının neden ertelendiği belirtilmedi. Daha önce fabrikanın kurulacağı alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kararı ile askeri alandan sanayi alanına dönüştürülmüştü. Fabrikanın kurulacağı alanın ÇED sürecinin başladığı da geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın tanıtım etkinliğinin yeni tarihi ve fabrikanın kurulum süreci ile ilgili bilgiler için artık gözler TOGG’a çevrilmiş durumda. Konu ile ilgili TOGG’un önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.