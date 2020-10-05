Yerli Otomobil İçin 'QR Kodlu' Plaka Oluşturuldu

Fransa merkezli bir Türk firma, yerli otomobil için QR kodlu plaka oluşturdu. Bu hizmeti ülke genelindeki tüm araçlar için de yapabileceğini söyleyen şirket yetkilisi, QR kod içerisinde aracın tüm bilgilerinin yer aldığını, bu sayede özellikle de emniyet güçlerinin işlerinin kolaylaşacağını ifade etti.

Türkiye'nin uzun zamandır konuştuğu konulardan bir tanesi olan yerli otomobil ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransa merkezli bir Türk firması, yerli otomobil için QR kodlu plaka oluşturdu. Bu plaka, hayata geçtiği takdirde hem vatandaşların hem de trafik polislerinin işlerini kolaylaştıracak türden.

Projeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan söz konusu firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş, geliştirilen sistemle birlikte aracın tüm bilgilerine QR kod üzerinden erişilebileceğini söyledi. Bu sayede plakanın gerçek olup olmadığının, ruhsat, sigorta ve muayene bilgilerinin incelenebildiğini söyleyen Demirbaş, QR kodlu plakalar ile çalıntı araçların da daha kolay tespit edilebileceğini ifade etti.

Demirbaş, QR kodlu plaka projesini ilk kez iki yıl önce hayata geçirdiklerini söylüyor. Bir ülkenin talebi üzerine çalışmaya başlayarak QR kodlu plakaları kullanıma sunduklarını söyleyen yönetici, Türkiye için de bu tür bir proje geliştirebileceklerini ve hatta diğer ülkelere ihraç edebileceklerini söylüyor. Demirbaş'a göre QR kodlu plaka, ilk olarak yerli otomobilde kullanılabilir.

Bir Türk şirket, yerli otomobil için QR kodlu plaka geliştirirken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan da devam eden proje ile ilgili konuştu. 24 saat boyunca sahnede olduklarını dile getiren Karakaş, yerli otomobil hayalini gerçekleştirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Herkesin gözünün TOGG'un üzerinde olduğunu vurgulayan Karakaş, hata yapma lükslerinin olmadığını ifade etti.