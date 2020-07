Yerli Otomobilin Fabrikası İçin Temel Atma Töreni Başladı

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin üretileceği arazide, Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla temel atma töreni başladı. Toplamda 22 milyar TL'ye mal olacağı ön görülen üretim tesisinde, 4 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Geçtiğimiz aylarda tüm ülkenin merakla beklediği yerli otomobilin prototipini beğeniye sunan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yerli otomobilin fabrikasının temellerini atacak. Son hazırlıkların tamamlandığı fabrikanın temel atma töreni bugün akşam saatlerinde başlarken, üretime dair detaylar da netleşmeye başladı.

Yerli otomobilin üretileceği fabrika, Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait arazinin üzerine inşa edilecek. Fabrikanın inşaatının başlayabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu alındıktan sonra inşası için önünde hiçbir engel kalmayan üretim tesisinin toplam tutarının 22 milyar TL olacağı belirtiliyor.

Yerli otomobil, bu araziye inşa edilecek:

Limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla bilinen Gemlik Gençali Mahallesi'ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat çalışmalarında 2 bin kişi çalışacak. Yıllık 175 bin üretim kapasitesine sahip olan fabrikada, tamamı doğuştan %100 elektrikli olan 5 farklı model üretilecek ve 4 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, fabrika bölgesindeki yol ıslah ve altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, üretimlerin 2022 sonunda başlaması bekleniyor. %100 elektrikli C segmentinde bir SUV’la başlayacak olan üretimin, ilerleyen dönemlerde yine %100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPB modelleriyle devam etmesi ve ilk aracın 2022 sona ermeden çıkması bekleniyor.

Yerli otomobile dair bilinenler:

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerine sahip olan uzun ömürlü batarya paketiyle donatılan yerli otomobil, 300 kilometre ve 500 kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak. 200 beygir güç ile 7,8 saniyede, 400 beygir güç ile 4,8 saniyede 0’dan 100 kilometre hıza ulaşabilecek yerli otomobil, sürekli merkeze bağlı olacak ve sistem güncellemelerini otomatik olarak yapacak.

Otonom sürüş teknolojisine sahip olacağı da bilinen otomobil, ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında kurulu olan sistem sayesinde direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçebilecek. Bunların yanı sıra trafik sıkıştığı zaman otomatik olarak durup kalkabilecek araçta, böylece sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.