Antalya merkezli ARES Shipyard, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı olmaya aday ULAQ KAMA'yı tanıttı. Stantta gösterilen kontrol merkezi ise Steam Deck olmasıyla dikkat çekti.

Küresel savunma sanayinde insansız araçlarıyla dünya çapında üne kavuşan Türkiye’de yalnızca devlete bağlı kuruluşlar değil, özel şirketler de bu alanda aktif olarak rol oynuyor. İnsansız teknolojiler geliştiren bu şirketler arasına ülkemiz ve diğer ülkelere tedarik ettiği devriye botlarıyla bilinen ARES Shipyard da yer alıyor.

“ULAQ” serisi insansız deniz araçlarını peşi sıra tanıtmaya devam eden ARES, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) yeni aracı “KAMA”yı gösterdi. ULAQ KAMA, sunduğu imkânların yanı sıra bir yönüyle de dikkat çekti.

Karşınızda ULAQ KAMA:

ULAQ KAMA, ülkelerin envanterinde kamikaze görevini, yani düşman araçlarını kendisini feda ederek yok edilmesini veya etkisiz hale getirilmesini sağlamayı amaçlayacak. Meteksan ortaklığıyla geliştirilen araç, orduya teslim edildiği takdirde Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı olacak.

Araç, küçük ebatları sayesinde deniz üzerinde çok düşük silüete sahip olacak, düşman birimlerine olabildiğince habersiz şekilde alt etmeyi mümkün kılacak. Bünyesindeki silah ise bir patlayıcı olacak. Aracın, ihtiyacın bildirilmesiyle birlikte bir yıldan az sürede 100’den fazla üretilebileceği açıklandı.

ULAQ KAMA için Türk ordusu ve ARES Shipyard arasında bir anlaşma imzalanıp imzalanmayacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Bu araç, Valve’ın oyun konsolu Steam Deck ile kontrol ediliyor!

ULAQ KAMA’yı sosyal medyada gündeme taşıyan en kritik detay ise aracın yönetilmesi için kullanılacağı belirtilen kontrol istasyonu oldu. Paylaşılan bilgilere göre araç, Steam Deck üzerine inşa edildiği görülen modüler bir kontrol istasyonu ile yönetilecek.

Tabii aracın orduya teslim edilmesi durumunda Steam Deck durumunun geçerliliğini koruyup korumayacağı detayı henüz bilinmiyor. ULAQ tarafından görsellerde ise “İnsansız deniz aracı simülatörü” ibaresi yer alıyor. Dolayısıyla bu Steam Deck’in alanda yalnızca simülatörü çalıştırmak için kullanılmış olabileceği ihtimali de bulunuyor.

Eğer Steam Deck kullanılırsa da garipsemeyin: Aslında oyun kontrolcülerinin ordular tarafından kullanılması fazlasıyla yaygın!