Yerli Solunum Cihazı Biyovent, Brezilya'ya Ulaştı

Son birkaç yıldır geliştirilen ve koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında seri üretime geçilen yerli solunum cihazı Biyovent, dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'ya ulaştı.

COVID-19 hastalığının sebep olduğu semptomlar nedeniyle, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana tüm dünyada solunum cihazlarının önemi kritik bir seviyede artmış oldu. Bu bağlamda, ülkemizde de solunum cihazları üzerinde araştırma yapılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın öncülüğünde, ASELSAN ve BAYKAR A.Ş mühendislerinin teknik destekleriyle Arçelik tarafından üretilen BİOSYS Biyomedikal'in tasarladığı Biyovent solunum cihazının ilk seri üretimi nisan ayında tamamlandı.

Geçtiğimiz nisan ayının son günlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazının seri üretimden çıktığını "Henüz hastalık sınırlarımızdan girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkânlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz bugün seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler." sözleriyle duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından, üretilen solunum cihazları koronavirüs salgını sayıları bakımında dünyada ikinci sırada yer alan Brezilya'ya gönderildi. BİOSYS Biyomedikal bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Brezilya’ya nefes olduk. Tümüyle yerli imkânlarla geliştirilen solunum cihazımız Biyovent, COVID-19 salgınıyla mücadele için Brezilya’ya gönderildi." ifadelerini kullandı.

Yerli solunum cihazı Biyovent dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor:

'Türkiye'nin İlk Üst Düzey Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı' ibaresiyle tanıtılan Biyovent, 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretildi. Sadece koronavirüs hastaları için değil ayrıca tüm solunum yetmezliği çeken hastalar için de kullanılacak olan Biyovent, bu bağlamda artık Türkiye'nin solunum cihazı konusunda bir başka ülkeye bağlı olmamasını da sağlayacak.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni solunum cihazı Biyovnet hakkında, “Yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Ülkemiz bir kez daha insanlığa nefes oluyor." ifadelerini kullandı. Solunum cihazlarının Brezilya'ya ulaştığı bu görüntü ise, Brezilya Hükûmeti tarafından basın ile paylaşıldı.