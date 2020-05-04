ASELSAN'ın Geliştirdiği Denizgözü-Ahtapot Göreve Hazır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör Sistemi ihtiyaçları doğrultusunda deniz platformlarına özel olarak geliştirilen Denizgözü-Ahtapot Sistemi seri üretime geçti. Üretimden çıkan ilk 2 ürünün fabrika kabul testleri gerçekleştirildi.

ASELSAN'ın geliştirdiği Denizgözü-Ahtapot, deniz platformlarında keşif ve gözetleme görevleri için geliştirildi. Üretimden çıkan serinin ilk 2 ürünün fabrika testleri tamamlandı.

ASELSAN, Denizgözü-Ahtapot sistemini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör (EOD) Sistemi ihtiyaçları doğrultusunda deniz platformlarına özel olarak oluşturdu. Daha önce teslimatı yapılan ASELFLIR-300D sistemi yerine kullanılmak üzere tasarlanan sistem, 2018 yılında teslim edilen prototip ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunuldu.

MİLGEM'in 3 ve 4. gemilerine ilk 2 prototipi entegre edilen ve fiilen kullanılan Denizgözü-Ahtapot sistemini geliştirme çalışmaları, ASELSAN öz kaynakları ile 2015 yılında başlatıldı. Denizgözü-Ahtapot sistemi, 5 yıllık geliştirme süreci içinde gerçekleştirilen faaliyetler sonunda imzalanan sözleşmeler kapsamında, Türk donanmasının hizmetine temel EOD sistemi olarak girecek.

Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı Akyurt yerleşkesinde fabrika testleri yapılan 2 Denizgözü-Ahtapot'un sonuncusu 2025'te teslim edilecek.

İçlerinde TCG Burgazada, TCG Kınalıada ve TCG Anadolu gemilerinin de bulunduğu yeni nesil tüm muhrip ve destek gemilerinde Denizgözü-Ahtapot sisteminin kullanımı artarak devam ediyor.

Dünya standartlarında bir EOD olan ve milli imkanlarla ortaya çıkarılan Denizgözü-Ahtapot sisteminin, gelecek yıllarda dost ve müttefik donanmalarda da Türkiye'nin deniz elektro-optik çözümleri konusundaki temsilcisi olması amaçlanıyor.

Denizgözü-Ahtapot, tamamen gemilerin kullanımına yönelik yüksek performanslı bir EOD sistemi olarak, gözetleme ve keşif görevlerinin yanı sıra atış kanalı olarak da kullanılıyor. Çoklu hedef takibi yapabilen Denizgözü-Ahtapot, lazer işaretleyici ile destekleniyor.

Denizgözü-Ahtapot-S versiyonu ise kısa dalga boyunda (SWIR) çalışan bir termal görüntüleme sistemi ve bu dalga boyunda çalışan bir lazer aydınlatıcı bulunuyor.