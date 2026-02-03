Yerlilik Oranı En Yüksek Otomobiller Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026 Yılı Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı beyanlarını yayımladı. Açıklanan veriler, Türkiye’de otomobil üretiminde hem model sayısındaki ciddi düşüşü hem de Togg’un yerli katkı liderliğini net şekilde ortaya koydu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın paylaştığı 2026 yerli katkı oranları, Türkiye otomotiv sektöründe taşların yavaş yavaş yer değiştirdiğini gösteriyor. Rakamlar büyük sürprizler barındırmasa da model ve versiyon sayısındaki sert düşüş, bu yılın en çok konuşulacak detaylarından biri olmaya aday.

Geçtiğimiz yıl listede 12 model ve 33 farklı versiyon yer alırken, 2026 beyanlarında bu sayı 5 model ve 10 versiyona kadar geriledi. Yani üretim tarafında ciddi bir sadeleşme söz konusu.

Birçok Model Listeden Çıktı

Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan listede Hyundai i10, üretimi sona erdiği için yer almazken; Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Bayon, Renault Duster, Renault Megane ve Toyota C-HR gibi modeller için yeniden beyan yapılmadı. Bu durum, söz konusu araçlarda 2025 verilerinin geçerliliğini koruduğu şeklinde yorumlanıyor.

Kısacası markalar, yerli katkı oranı değişmeyen modeller yerine daha sınırlı ama stratejik bir beyan yoluna gitmiş gibi görünüyor.

Togg, Yerli Katkıda Yine Zirvede

Gelelim listenin yıldızına… Togg, 2026’da da yerli katkı oranlarında rakiplerine ciddi fark atmış durumda. Özellikle T10F V2 LR, %83,90 yerli katkı payıyla Türkiye’de üretilen otomobiller arasında zirveye oturdu.

Genel tabloya baktığımızda T10F ve T10X ailesinin %81–84 bandında dolaştığını görüyoruz. Bu da Togg’u marka ortalamasında %81,52 ile açık ara Türkiye’nin en yerli otomobil markası yapıyor.

Diğer Markalar Ne Durumda?

Togg’un ardından gelen markaların ortalama yerli katkı oranları ise şöyle:

Tofaş: %57,43 Hyundai: %57,13 Toyota: %48,58 Renault: %47,22

Mevcut 2026 beyanlarına göre Toyota Corolla Vision Plus, %51,10 ile listede yer alan modeller arasında en düşük yerli katkı oranına sahip araç olarak öne çıkıyor. 2025 verilerine bakıldığında ise bu unvan %41 ile Renault Megane’daydı.