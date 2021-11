Kırmızı Et Düşkünlüğü, Özgüvensiz Erkek İşareti Olabilir

Yapılan yeni bir araştırma, kırmızı et düşkünlüğünün erkekliğinden şüphe eden bireylerde daha şiddetli olduğunu iddia ediyor. Elde edilen sonuçlara göre kırmızı etin erkekler tarafından daha çok tüketilmesinde reklamların da payı olabilir.

Kanada’da yapılan yeni bir araştırmaya göre yeterince ‘erkeksi’ olmadığını düşünen bireyler bu duygularını bastırmak için daha fazla kırmızı et yiyorlar. Et yemenin bazı toplumlar tarafından genellikle “erkeksi” olarak algılandığını belirten araştırma, kırmızı etin de bu duyguyu güçlendirdiğini öne sürüyor.

Araştırma ekibi, “Elde ettiğimiz sonuçlardan yeterince ‘erkeksi’ olmadığını düşünen bireylerin tükettikleri yiyecekler aracılığıyla erkekliklerini güçlendirme yollarına gidebileceklerini görüyoruz.” Bu bulgunun sebebi olarak daha önceden hem kadınların hem de erkeklerin yer aldığı bir araştırmada kırmızı et yemenin erkeklik ve cinsel güç gibi niteliklerle bağdaştırılması gösteriliyor.

‘Sebebi reklamlar da olabilir’ deniyor:

TADI DAHA Bİ' GÜZEL

Araştırma, et tüketiminin erkekler tarafından daha fazla olmasının bilinçaltına işleyen reklamlardan da kaynaklanabileceğini söylüyor. İngiltere, ABD ve Kanada’dan yeterince erkeksi olmadığını düşünen toplam 300 katılımcı bir araya getirildi. Ancak katılımcılardan on üçü vegan olduklarını söyledikleri için çalışmanın dışında bırakıldılar. Kalan 287 katılımcıya ise ‘kasap kutusu’ olarak adlandırılan 8 biftek, 24 sucuk ve üç kilo kıymanın yer aldığı The Butcher Box ürününü satın alıp almayacakları soruldu. Hemen ardındansa erkeklik ve yemek arasındaki bağlantı hakkında düşüncelerini açıklamaları istendi.

Katılımcılardan çoğu bazı yemeklerin daha erkeksi ve bazı yemeklerin daha kadınsı olduğunu düşündüklerini söylerken bazıları da “erkek adam et yer” tarzında yorumlarda bulundu. Fakat bu yorumları yapan kişilerin, öncesinde erkekliğinden en çok şüphe eden bireyler olduğu tespit edilmişti. Son olarak araştırma, et tüketiminin sera gazı salınımına olan etkisi ve gezegenimiz üzerindeki olumsuz sonuçlarına vurgu yapıyor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Araştırmanın doğruluk payı var mıdır yoksa zorlama mı geldi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.