Yılbaşı Hediyesi Arayanlar İçin Elektronikten Eğlenceli Oyunlara Hediye Tavsiyeleri

Yılbaşı yaklaşırken “Ne alsam?” diye düşünmek kaçınılmaz oluyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek, aynı zamanda gerçekten işe yarayan ve keyif veren bir hediye bulmak ise her zaman kolay olmuyor.

Biz de bu karışıklığı ortadan kaldırmak için elektronik aletlerden eğlenceli oyunlara birbirinden farklı ürünleri sizler için bir araya getirdik.

Eğer siz de hediye seçiminizi kolaylaştıracak fikirler arıyorsanız doğru yerdesiniz!

"Bu içerik 17.12.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

"Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor."

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos

2,3 litre kapasiteye sahip olan Stanley termos, içeceklerinizi 48 saat boyunca sıcak ve soğuk tutabiliyor. Paslanmaz çelik yapısıyla da dikkat çeken bu ürün, yılbaşı hediyeleri önerilerimizde ilk sırada yer alıyor.

Marshall Minor IV Kulaklık

30 saat kullanım süresi, hızlı şarj özelliği ve suya dayanıklı yapısıyla birçok kullanıcının tercihi olan bu kulaklık, 3.028,20 TL’ye satışta. Hem evde hem dışarıda rahatlıkla kullanılabilen, herkesin işine yarayacak bir kulaklık.

Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat

Yılbaşı için hem anlamlı hem de uzun süre kullanılabilecek bir hediye arıyorsanız Huawei akıllı saat tam size göre. Sağlık, spor ve beslenme gibi birçok takibi yapabileceğiniz bu saati satın almak isterseniz şimdi 3.249,00 TL.

JBL Go4, Bluetooth Hoparlör

1.249,00 TL fiyata sahip olan JBL hoparlör, küçük boyutuna rağmen güçlü ses deneyimi sağlıyor. Hoparlör, müzik dinlemeyi sevenler için iyi bir hediye seçeneği olabilir.

Nespresso D40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi

Yeni yılda sevdiklerinize uzun süre eşlik edecek, kullanışlı bir hediyeyle devam ediyoruz. 2 farklı kahve çeşidi yapabileceğiniz Nespresso kahve makinesi, 0,7 litre su haznesine sahip.

Braun Seri 5 B1000s Kablosuz Tıraş Makinesi

Islak ve kuru kullanıma uygun olan Braun tıraş makinesi, 3 haftaya kadar kullanım süresi sağlıyor. AutoSense teknolojisi sayesinde sakal yoğunluğunu algılayan bu cihaz, 2.899,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Mouse

Evde, ofiste ya da oyun oynarken kullanabileceğiniz bu mouse, 12.000 DPI'a sahip. 10 milyon tıklama ömrüyle uzun süreli kullanım sağlayan bu ürün, 1.499,00 TL.

Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası

Ağız bakımını daha pratik ve etkili hâle getirecek olan Oral-B diş fırçasının 3 farklı modu bulunuyor. Ürün, yeni yılda ağız bakımına daha fazla özen göstermek isteyenler için pratik ve kullanışlı bir hediye.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620 Tablet

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla hızlı ve akıcı bir kullanım sunan Samsung Galaxy Tab S10 FE+, güçlü performansı ve geniş ekranıyla hem eğlence hem de günlük işler için kullanılabilir.

Anatolian 500 Parçalık Noel Temalı Puzzle

Yeni yılda hem tek başınıza hem de sevdiklerinizle yapılabileceğiniz eğlenceli bir aktivite arıyorsanız size önerimiz puzzle. Ürünü satın almak isterseniz şimdi 299,00 TL’ye düşmüş durumda.

Monopoly

Yılbaşında teknolojiyi bir kenara bırakıp sevdiklerinizle oyun oynamak isterseniz size Monopoly’i önerebiliriz. Oyun, sepete özel indirim fırsatıyla şimdi 1.236,83 TL.

LEGO Yılbaşı Masa Süsü

Son olarak önerilerimiz arasında elbette LEGO var. Yılbaşı ruhunu yaşatırken evlere de farklı bir hava katan bu ürün, büyük küçük herkesin seveceği bir hediye olacak.

