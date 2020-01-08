Bir Çift Yıldızın Çarpışması, Dünya'dan Görülebilecek

V Sagittae adlı bir çift yıldız, uzun yıllardır kaçınılmaz bir çarpışmaya hazırlanıyor. İki yıldız, birbirine gittikçe daha da yaklaşıyor ve tahminlere göre 2083 yılında büyük bir patlamayla çarpışacaklar. Patlama sonucu ortaya çıkan parlama Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek.

Sagitta takımyıldızında yer alan V Sagittae adlı çift yıldız, geçtiğimiz yüzyıl boyunca 10 kat parlaklaştı. Bu yüzyılda iki yıldız çarpışacak ve bu sefer o kadar çok parlayacaklar ki, patlamaları çıplak gözle görülebilecek. V Sagittae, yaşamının son evresindeki soğuk bir yıldızdan (beyaz cüce) ve onun yaklaşık dört katı büyüklüğündeki diğer yıldızdan oluşuyor.

Birbirlerinin etrafında dolaşan iki yıldız, yavaş yavaş birbirine yaklaşarak çarpışmaya hazırlanıyor. Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden Bradley Schaefer ve meslektaşları, yıldız çiftinin 1890'dan bu yana çekilen fotoğraflarını incelediler ve o zamandan beri gittikçe daha da parlaklaştıklarını keşfettiler. Bu parıltıyı modellediklerinde, iki yıldızın hızla birbirine yaklaşmaları ve birbirlerinin etrafında daha hızlı dönmeleri gerektiğini fark ettiler.

Araştırmanın sonucunda, V Sagittae yıldızlarının 2083 yılında çarpışarak muazzam bir patlamaya neden olacağını hesapladılar. Schaeffer, çalışmasını 6 Ocak'ta Hawaii'de gerçekleşen Amerikan Astronomi Derneği toplantısında sundu. Shafer, basın toplantısında, "V Sagittae'nin kaderi kaçınılmaz. Takvimlerinizi ayarlayın." dedi. Yıldızlar, son haftalarında büyük, tek bir yıldız gibi görünerek parlayacak ve ortadan kaybolacak.

Ortaya çıkacak olan patlama muhtemelen gece gökyüzündeki tüm yıldızları gölgede bırakacak. Öyle ki; en parlak yıldız olan Sirius ve hatta Venüs gezegeni kadar parlak olabileceği düşünülüyor. Bu parlaklık yaklaşık 1 ay sürecek ve daha sonra sönmeye başlayacak.

Schaeffer, "1604'teki Kepler'in Supernovası'ndan bu yana gökyüzünde geçici bir ışık parlaması olmadı. Hafif ışık kirliliği olan şehirlerden fark edebilecek ve orada yeni bir yıldız olduğunu göreceksiniz." dedi.