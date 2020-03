'Yılın Otomobili' Yarışmasının Kazananı Belli Oldu

Cenevre Otomobil Fuarı'nın önemli etkinliklerinden bir tanesi olan "Car Of The Year" (Yılın Otomobili) yarışmasının sonuçları açıklandı. Jüri tarafından 7 finalist üzerinde yapılan oylama sonucunda yılın otomobili belli oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pek çok ülkeye yayılan Corona virüsü, bazı uluslararası etkinliklerin de iptal edilmesine neden oldu. Tüketicilerin yıl boyunca bekledikleri etkinliklerden bir tanesi olan ve İsviçre'de düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı da virüs nedeniyle iptal edilen etkinliklerden biri oldu.

Cenevre Otomobil Fuarı başlamış olsaydı onlarca otomobil üreticisi hem en yeni modellerini hem de klasikleşmiş özel araçlarını otomobilseverlerle buluşturacaktı. Ayrıca etkinlikler kapsamında, dünyanın en prestijli otomobil yarışmalarından bir tanesinin de sonucu açıklanacaktı. Bu yarışma "Car Of The Year" (Yılın Otomobili) olarak isimlendiriliyor. Etkinliğin iptal edilmesiyle birlikte bu yarışmanın sonucunun duyurusu da sekteye uğradı ve bu yıl, internet üzerinden açıklanmak durumunda kalındı.

Car Of The Year yarışması, her yıl düzenleniyor ve onlarca otomobil modeli elenerek, aralarından bir tanesine Yılın Otomobili ödülü veriliyor. Bu yıl son 7'ye kalmayı başaran araçlar arasında içten yanmalı motorlu araçların yanı sıra elektrik motorlu ve hibrit modeller de bulunuyordu. Otomobil sektörünün geleceği olarak görülen elektrik motorlu araçların, otomobil sektörünün en prestijli yarışmalarına dahil olmaları, otomobil tutkunlarının dikkatlerini çekti.

Yarışmanın son 7'sine kalmayı başaran araçlar; BMW 1 serisi, Tesla Model 3, Porsche Taycan, Peugeot 208, Ford Puma, Renault Clio ve Toyota Corolla oldu. Hepsi de birbirinden iddialı olan bu araçlar arasında sadece bir kazanan olacaktı ve yapılan değerlendirmeler, birincinin kim olduğunu belirledi. Sonucun, rakipler düşünüldüğünde biraz şaşırtıcı olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Yılın Otomobili 2020 kazananı: Peugeot 208

Fransa merkezli otomobil üreticisi Peugeot'nun en popüler modellerinden bir tanesi hiç şüphesiz 208. Uzun yıllardır hayatımızın içerisinde bulunan bu model, birkaç yıl önce güncellenen tasarımıyla adeta kendini buldu ve şirket, bir süredir de bu tasarımın üzerinde yaptığı ufak değişikliklerle 208'i daha çekici bir model haline getiriyor. Jüri üyelerinden 281 puan almayı başaran Peugeot 208, "yılın otomobili" olmayı başardı.

Son 7'ye kalan araçlar arasında belki de en iddialı modeller Porsche Taycan ve Tesla Model 3'tü. Jüri üyeleri, yaptıkları değerlendirmelerde Tesla Model 3'e 242 puan verirken; Porsche Taycan ise 222 puan almayı başarabildi. Türkiye'de üretilen ikinci hibrit motorlu araç olan Toyota Corolla ise ne yazık ki zirveye yaklaşamadı.