İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Giulia'nın GTA ve GTAm modellerini tanıttı. Sadece 500 adet üretilecek olan özel seri, Formula 1 teknolojilerini yollara indirirken tasarımıyla da mest ediyor. Şirket, yeni araçlarının ön sipariş işlemlerine başlamış durumda.

İsviçre, 5 Mart itibarıyla dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesine ev sahipliği yapacaktı. "Cenevre Otomobil Fuarı" olarak isimlendirilen bu fuar, ne yazık ki Çin'de ortaya çıkıp dünya genelinde yayılan Corona virüsü nedeniyle iptal edildi. Hal böyle olunca da otomobil devlerinin planları bir anda alt üst oldu. Çünkü pek çok otomobil üreticisi, bu fuar kapsamında en yeni modellerini tüketicilerle buluşturacaktı.

Cenevre Otomobil Fuarı'na katılacak olan şirketlerden bir tanesi de Alfa Romeo'ydu. Alfa Romeo, bir süredir maddi sorunlar yaşıyor ve hatta bazı popüler modellerinin üretimini yaşanan sorunlar nedeniyle askıya aldı. Şirket, tüm bu yaşananlara rağmen tüm otomobilseverlere hitap edecek şekilde geliştirdiği yeni bir modeliyle eski günlerine dönebilmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Alfa Romeo, Giulia GTA ve GTAm modellerini resmen duyurdu.

Karşınızda İtalyan yakışıklısı Alfa Romeo Giulia GTA

Alfa Romeo'nun Giulia modeli, şirketin en popüler araçlarından bir tanesi. Duyurulan Giulia GTA ve GTAm modelleriyse performans açısından güçlendirilmiş ve biraz makyajlanmış bir şekilde tüketicilerin karşısına çıkıyor. Şirket, performans geliştirmelerini Formula 1 teknolojisiyle birleştirmiş durumda. Bu bağlamda Alfa Romeo'nun yeni araçlarının, Formula 1 teknolojilerini sokaklara indirdiğini söyleyebiliyoruz.

Giulia GTA, şirketin "Sauber Aerokit" olarak isimlendirdiği bir gövde kitine sahip. Bu kit araca; yan etekleri, ön ayırıcıyı, arka difüzörü ve bir spoyler ekliyor. Tüm bunlara ek olarak aracın 20 inç jantları ve özel süspansiyonları da Giulia modelinin GTA versiyonunun oluşmasına fayda sağlıyor.

Alfa Romeo'nun yeni araçlarının her ikisi de 2.9 litrelik çift turbolu V6 motorlar içeriyor. Bu motorlar, Giulia'nın GTA ve GTAm versiyonlarına 540 beygir gücü sağlıyor. Şirket, bu yüksek gücü 8 vitesli otomatik bir şanzıman ile birleştirmiş durumda. Peki motorları da aynı ise GTA ile GTAm arasında ne fark var? Alfa Romeo Giulia GTAm'in içerisinde yarış koltukları, daha farklı bir ön ayırıcı, yangın söndürücü ve kask boşlukları gibi detaylar bulunuyor.

İtalya merkezli otomobil üreticisinin performans odaklı olarak geliştirdiği Giulia GTA ve GTAm modelleri, Giulia'nın normal versiyonuna oranla 220 kilogram daha hafif. Şirket bu ağırlık kaybını; karbon fiber malzemeler, kaplamalar ve hatta araçlardaki çamurluklardan kazanıyor. Tüm bunlara ek olarak Giulia GTAm, koltuk yapısında da karbon malzeme kullanıyor. Tüm bu çalışmalar, Giulia GTA ve GTAm'in 100 km/sa hıza sadece 3.9 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Alfa Romeo, yeni araçlarının fiyatlarını açıklamadı. Bunun yerine üretim sayısına değinen şirket, Giulia GTA ve GTAm modellerinin toplamda 500 adet üretileceğini söyledi. Yapılan açıklamalarda, 500 örneğin büyük bir bölümünün Avrupa pazarına gönderileceği ifade edildi ancak ABD'li tüketiciler de bu araçları satın alabilecekler. Giulia GTA ve GTAm modellerinin ön siparişleri, bugün itibarıyla başlamış durumda.