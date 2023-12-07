2024 Yılının Rengi Belli Oldu: Bazılarınız Çok Huylanacak

Pantone, son yıllarda çok popüler olduğu üzere 2024 yılının da rengini seçti. 2024'ün rengi Pantone 13-1023 Şeftali Tüyü oldu.

2023 yılının sona ermesine bir aydan az bir zaman kalmış durumda. Bu dönemde peş peşe yılın oyunları, şarkıları, filmleri, kitapları vs. belli oluyor. Sosyal medyada en çok yankı bulan başlıklardan biri de "Yılın Rengi". Pantone, önümüzdeki yılının rengini belirledi.

2024'ün rengi: Şeftali tüyü

Pantone tarafından "Başkalarıyla birlikte olma arzumuzu ve bunun yarattığı duyguları vurgulayan sıcak ve rahat bir renk" olarak tanımlanan şeftali tüyü rengi, yumuşaklık hissine odaklanıyor. Şeftali tüyünün seçilme nedeni olarak da bu engin hassasiyet hissi vermesi, şefkat ve paylaşım, topluluk ve iş birliği mesajlarını içten bir şekilde iletmesi gösteriliyor.

Şeftali tüyünün aynı zamanda tat alma, görme, dokunma ve koku alma duyularımız arasında simbiyotik bir ilişki yarattığını belirten Pantone, bu yılın renk seçiminden oldukça memnun gözüküyor. Yine de şeftali tüyüne dokunamayan, huylanan kişilerin bu seçimden ne kadar memnun olacağı pek bilinmiyor.

Pantone aslında renk otoritesi olarak görev yapıyor ve hangi rengin hangi kodla anılacağını seçiyor. Özellikle tasarım, reklamcılık gibi alanlarda faaliyet gösteren kişiler için bu kodlar büyük önem taşıyor. Pantone tarafından seçilen rengin gelecek yıl ürün tasarımlarında bol bol kullanılması bekleniyor.