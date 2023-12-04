Oxford, 2023 için seçtiği "Yılın Kelimesi"ni açıkladı. Son bir yılda sosyal medya diline yerleşen "rizz", bu yılın kelimesi seçildi. Peki ne anlama geliyor?

Oxford University Press, her yıl o yılda popüler olan kelimeler arasından belirlenen bir “Yılın Kelimesi” seçiyordu. Bu yıl hangi kelimenin büyük ödülü kazanacağı ise merak konusuydu. Ünlü yayımcı, 2023 için 8 kelimeden oluşan bir kısa liste belirlemişti. Bunun ardından kelimeler halk oylamasına açıldı ve sonunda “rizz”, Swiftie”, “prompt” ve “situationship”’ten oluşan 4 finalist belirlendi.

Bugün ise beklenen açıklama geldi. Oxford, “Yılın Kelimesi” ödülünü “rizz” kelimesinin kazandığını açıkladı. “rizz”, dil uzmanları tarafından seçildi. Uzmanlar kazananı belirlemek için oy sayıları, kelimeler hakkındaki yorumlar gibi faktörleri göz önüne aldı.

Peki ne demek bu “rizz”?

Son bir yılda sosyal medyada sık sık gezindiyseniz “rizz” kelimesini muhtemelen duymuşsunuzdur. X (Twitter), Instagram, TikTok ve diğer birçok yerde karşımıza çıkan bu kelime, genellikle genç kullanıcılar tarafından bir kişinin “çekici veya karizmatik” olduğunu göstermek için kullanılıyor. Sosyal medya, “rizz”i olan birini “partnerini cezbetme yeteneğine sahip kişi” olarak kabul ediyor.

Kelimenin “karizma”dan türediğine dair bir inanış da var. “Rizz”, aynı zamanda bir kişiyi baştan çıkarmak, cezbetmek gibi anlamlarda fiil olarak da kullanılabiliyor.

Kai Cenat

“Rizz”, aslında 2021 yılı ortalarında ortaya çıktı. Ancak geçtiğimiz yıl tüm sosyal medyada kullanılan bir kelime hâline geldi. Kelimeyi ilk ortaya atan ve popülerleştiren ise Twitch yayınları ve YouTube’dan tanınan Kai Cenat. Cenat, ilk olarak bu kelimeyi arkadaşları arasında kullanmaya başlıyor. Sonrasında ise sosyal medyada yayılıyor.

2022'de kazanan kelimeyi merak ediyorsanız: