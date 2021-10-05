Yıllara Göre Dünyayı En Fazla Kirleten Ülkeler [Video]

Carbon Brief, ülkelerin karbondioksit salınımlarını 1850'den günümüze kadar detaylandırdı. Bu istatistikleri bir animasyon haline getiren ekip, ABD'nin tarih boyunca gezegenimizi en çok kirleten ve iklim değişikliğine en fazla etki eden ülke olduğunu ortaya çıkardı.

Dünyanın yıllardır devam eden ortak tartışma konularından bir tanesi, küresel ısınma. Gezegenimizdeki sürdürülebilirliği tehdit eden bu durum, gelecek insan nesilleri ile doğaya hiçbir zararı olmayan sayısız canlıyı doğrudan etkiliyor. Hükümetler, konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yürütüyor olsalar da bugüne dek verdiğimiz zararı nasıl telafi edeceğimiz, hiç kimse tarafından bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, gezegenimizi en çok kirleten ve haliyle de iklim değişikliği yaşanmasına yol açan ülkelerin hangileri olduğundan bahsetmiştik. Yapılan araştırmalara göre kirletme konusunda hiç de iyi durumda olmayan ülkelerin başında ABD, Çin ve Hindistan geliyordu. Türkiye ise oluşturulan listenin on altıncı sırasındaydı. Şimdi sizlere, geçen hafta açıklanan verilerin çok daha geniş kapsamlı bir halinden bahsedeceğiz.

1850'den bu yana gezegenimizi en çok kirleten ülkeler hangileriydi?

İklim değişikliği ve karbon emisyonları ile ilgili çarpıcı çalışmalar yürüten Carbon Brief, geçtiğimiz saatlerde bir video yayınladı. Bu video kapsamında 1850 yılından (Sanayi Devrimi'nin başladığı yıl) bugüne dek gezegenimizi en çok kirleten ve iklim değişiklikleri yaşanmasına yol açan ülkeler için bir animasyon oluşturan ekip, ABD ile ilgili dikkat çeken bir veri sağlamış oldu. Zira derlenen verilerden oluşturulan animasyona göre ABD, 1850 yılından beri iklim değişikliği yaşanmasına en fazla katkı sağlayan ülkelerin başında geliyor.

Carbon Brief'in derlediği verilere göre başta fosil yakıt kullanımı olmak üzere karbondioksit (CO2) salınımının en yüksek olduğu ülkelerin başında, 1850'den beri ABD geliyor. O yıllarda bu ülkeyi Rusya, Çin, Hindistan, Birleşik Krallık, Endonezya, Kanada, Fransa, Ukrayna ve Almanya takip ediyordu. 2021 yılına geldiğimizde ise ABD'yi takip eden ülkeler sırasıyla; Çin, Rusya, Brezilya, Endonezya, Almanya, Hindistan, Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada takip ediyor. ABD'nin 2021 yılındaki karbon salınım miktarı ise 509 milyon tonun üzerine çıkmış durumda...

İşte 1850 yılından günümüze kadar karbondioksit salınımının ülkelere göre değişimi