Dünyayı en çok kirleten ülkeler açıklandı. Peki, Çin'in "en büyük kirletici" olduğu listede Türkiye kaçıncı sırada?

Bağımsız bir çevre örgütü olan Climate Trace’in yayınladığı verilere göre, geçtiğimiz yıl sadece Türkiye’de 530 milyon ton, dünya genelinde ise 50,6 milyar ton karbondioksite eş değer emisyon salınımı gerçekleşti.

Rapora göre, küresel emisyonların yaklaşık %64’ü kadarına Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve Endonezya’nın başlarda olduğu 10 ülke sebep oldu.

Küresel emisyon, günümüzde 50 milyar ton karbondioksite eş değerde:

234 bilim insanının katkısıyla, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC)’nin bu yıl yayımladığı rapora göre küresel ısınma, insan kaynaklı emisyonlar yüzünden son 2 bin yılda endişe verici şekilde arttı. Durumun şu anki gidişatına göre 1 derecenin üzerinde ısınmakta olan gezegenin karşısındaki en büyük tehdit olan emisyonların 2030’a kadar yarı; 2050’ye kadar da sıfır seviyesini görmesi gerekiyor.

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ve Climate Trace verilerinden derlenen bilgilere göre, insan kaynaklı küresel sera gazı emisyonlarının %76'sını karbondioksit, %16'sını metan, geriye kalan %8'ini ise azot oksit ve diğerleri oluşturuyor.

Küresel emisyonlar, son 70 yılda inanılmaz bir şekilde artış gösterdi. 1990 yılında 35 milyar ton karbondioksit eş değeri olan emisyon salımı, günümüzde 50 milyar ton seviyesini görmüş durumda.

En büyük emisyon salınımı elektrik sektöründen kaynaklanıyor:

Geçen yıl dünya genelinde 50,6 milyar ton karbondioksit eş değerinde gerçekleşen emisyon salınımına %26,8 elektrik, %19,2 imalat, %13,5 ulaşım, %12,7 tarım, %10,8 petrol ve gaz, %8,4 ise binalar sebep oldu. Atık sektörü, emisyonların %6,5'ine yol açarken, denizcilik sektörü ise %2'sine neden oldu.

Elektrik ve ulaşım sektöründe yoğun kullanılan fosil yakıtlar, küresel ısınmanın sebepleri arasında en başta yer aldığı için özellikle kömür gibi fosil yakıtların kullanımının sonlanması, 1,5 dereceyle sınırlandırılması gereken sıcaklık artışı için oldukça fazla önem teşkil ediyor.

Çin 1. sırada:

Küresel emisyonların %26,9'una ise, 13,63 milyar ton karbondioksit eş değerindeki emisyon ile dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi olduğu bilinen Çin sebep oldu. Sıralamada birinci olan Çin’i, 6,18 milyar ton eş değerindeki %12,2 emisyon ile ABD ve 3,72 milyar ton eş değerindeki %7,35 emisyonla Hindistan takip etti.

Toplam emisyonun 2,43 milyar ton karbondioksite tekabül eden %4,8’ine Rusya; 1,42 milyar ton karbondioksite denk gelen %2,8’ine ise Endonezya sebep oldu. Bu ülkeleri sırasıyla %2,6 ile Japonya, %2,4 ile Brezilya, %1,65 ile Almanya, %1,63 ile İran ve %1,52 ile Kanada izledi.

Küresel emisyonların büyük bir kısmına Asya ülkeleri yol açıyor:

Our World in Data verilerine göre, emisyonların ülke dağılımları 1800'lü yıllardan itibaren büyük bir değişiklik yaşamaya başladı.

1888'e kadar dünyada en fazla emisyon salımı yapan ülke olarak ilk sırada yer alan Birleşik Krallık, günümüzde küresel emisyonların %0,9'undan sorumlu. 1888 itibarıyla ABD, emisyon salınımında İngiltere'yi geçmiş oldu.

Küresel emisyonların büyük bir kısmına neden olan Asya ülkelerinde ise emisyon artışı 1950'den sonra yükselişe geçti ve Çin, yıllık emisyon salınımında ABD'yi sollayarak "en büyük kirletici" unvanının sahibi olarak birinci sıraya yerleşti.

Dünyayı en çok kirleten ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Gelecek ay imzalayacağı Paris Anlaşması’nın ardından iklim değişikliğiyle verdiği mücadelede büyük adımlar atmayı planlayan Türkiye’nin; geçtiğimiz yılın küresel emisyonlarındaki payı, 530 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon ile %1 olarak hesaplandı. Toplam emisyonun %64’üne sadece 10 “kirletici” ülkenin neden olduğunu ortaya çıkaran verilere göre Türkiye, 16. sırada yer aldı.

Türkiye’de %24,1’inin elektrik sektöründen kaynaklandığı emisyonların %21,2’sini imalat, %15,8’ini ulaşım, %13,8’ini binalar, %11,1’ini atıklar, %9,3’ünü tarım ve kalan %4,7’lik kısmını da denizcilik, petrol ve doğal gaz sektörleri oluşturdu.

Paris Anlaşması’nı onaylamasının ardından emisyon azaltımına dair yeni bir rota çizmesi gereken Türkiye, daha önce vermiş olduğu taahhüt genelinde emisyonlardaki artışı %21 azaltmayı umuyor.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacak:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylacağı zamanı açıkladı. Açıklamanın detayları için: