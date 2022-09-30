“Açık Ateş” Belgeselinden İlk Fragman Yayınlandı

Ülkemizin ünlü şeflerinden Yılmaz Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu 'Açık Ateş' belgeselinden ilk fragman yayınlandı.

Doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak, pek çoğumuzun sevdiği aktivitelerin başında geliyor. Şehrin monotonluğundan kurtulduğunuz bu etkinlikler sayesinde doğada kendinizle baş başa kalabiliyor ve doğanın size sunduğu güzelliklerin tadını çıkarabiliyorsunuz.

Peki ya yemek yapmak? Günümüzde pek çok insan yemek yemekten çok yemek yapmayı, yeni tarifler denemeyi daha çok seviyor. Doğada, doğal bir şekilde yemek yapmak ise bu iki aktiviteyi en güzel birleştirme şekli. Ünlü şef Yılmaz Öztürk de bu iki aktiviteyi “Açık Ateş”te birleştirerek sizlere güzel bir belgesel sunacak.

Doğayla iç içe yöresel yemekler

Yılmaz Öztürk, yıllar içinde Mövenpick Hotel İstanbul, Four Seasons Hotel Sultanahmet gibi Türkiye’nin ünlü otellerinin mutfaklarında çalıştı. Öztürk’ün daha önce ağırlıklı olarak sosyal medyada yayınladığı bir program olan Açık Ateş, doğayla iç içe ve samimi bir ortamda ülkemizin yöresel yemeklerinin ‘doğal yöntemlerle’ hazırlandığı bir program. Doğadaki imkanları sonuna kadar kullanarak bugün bildiğimiz yemeklere kendi yorumunu katan Öztürk, hem ziyaret ettiği yerler hem de yaptığı yemeklerle dikkat çekiyor.

Daha önce İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Mutfak Sanatları Fakültesi'nde eğitmenlik yapmış olan Öztürk, bugün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda sosyal medyada yayınladığı projesi olan Açık Ateş’in TRT Belgesel’de yayınlanacağını bir fragmanla duyurdu. Ülkemizde bir ilke imza atarak, tüm yemeklerin odun ateşinde pişirmesiyle ünlü olan Mürver Restoran’ın şefliğini üstlenen ünlü şef, programın ilk bölümünün Kırklareli’ndeki İğneada Longoz Ormanları’nda çekildiğini paylaşımında duyurmuş oldu.

Yılmaz Öztürk’ün sunumu ve yorumuyla yayınlanacak olan Açık Ateş, 2 Ekim Pazar akşamı TRT Belgesel’de yayınlanacak.

Açık Ateş programından ilk görüntüler