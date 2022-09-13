Yirmilik Dişler Neden Bu Kadar Geç Çıkıyor?

Yirmilik dişlerin çıkması, kimilerimiz için oldukça sancılı bir süreçtir. Hatta diş doktorları genelde ağrı yapıp yapmamasına bakmaksızın bu dişleri herkesin çektirmesi gerektiğini hep söyler. Peki gelin, yirmiliklerimiz neden geç çıkıyormuş bir bakalım.

Yirmilik dişler, ağzın arkasına yerleşen ve 17-25 yaşları arasında çıkmaya başlayan üçüncü azı dişleridir. Bazen yanlış pozisyonda çıktığında; örneğin gömülü olarak çıktığında veya çıkması için ağızda yeterli yer olmadığında, kişi çok fazla acı çeker.

Bir kişide, toplamda 32 diş olması gerekir. Yani bunlara, ikisi üstte ve ikisi altta olmak üzere dört adet yirmilik diş de dahildir. Peki bu yirmilik dişlerin olayı tam olarak nedir?

Çocukken, çene yapımız yirmilik dişlerin çıkması için maalesef uygun olmuyor.

İnsan büyüdükçe çene yapısı da gelişiyor ve böylece yirmi yaş dişlerinin çıkması için daha fazla alan açılıyor. Fakat uzmanlar yine de modern insanın çene yapısının, her zaman sorunsuz bir şekilde bu dişleri çıkaracak kadar büyümeyeceğini söylüyor. Yani acı çekmeden diş çıkarmak mümkün mü diyorsanız buna kesinlikle evet diyemiyoruz.

Aslında bu dişlerin erken yaşta bir diğer çıkmama nedeni ise ihtiyaç olmaması.

Yetişkinlikte, çocukluktaki halimize göre çiğnenmesi daha zor olan besinleri tüketebiliyoruz. Kanada'daki Saskatchewan Üniversitesinde antropolog olan Julia Boughner, yaptığı bir araştırmada eskiden kabuklu yemişleri (kuruyemiş tarzı) tüketen insanların çenelerinin daha kolay uzadığından bahsediyor. Çünkü azı dişleri, sert yiyeceklere karşılık aşınıyor ve böylece onların yerini yirmilik dişler alabiliyordu. Ancak sanayileşmeyle birlikte insanlar daha yumuşak yiyecekleri tercih ettiği için insanların, çenelerinin büyüme durumu yukarıdaki başlıkta da sözü geçtiği gibi azalmıştır diyebiliriz.

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Bu nedenle uzmanlar, insanların artık yirmilik diş çıkarmayacak bir hale evrileceğini düşünüyor. Velhasıl yirmilik dişler, 1. (6-7 yaş) ve 2. azı (10-13 yaş) dişlerinizi kaybettiğiniz zaman, oluşan o boşluğu doldurmak için çıkmaya programlıdır. Doktorlar, bu dişlerin erken çekilmesinin ileride oluşabilecek diş eti enfeksiyonlarını önleyebileceğini söylüyor. 27 yaşına gelmeden bu dişlerin çektirilmesi tavsiye ediliyor çünkü bu yaştan sonra çekildiğinde sinirlerde oluşabilecek hasarların daha da arttığı düşünülüyor. Aranızda yirmilik dişlerini çektirmiş olup deneyimlerini paylaşmak veya çektirmeyen ancak yine de düşüncelerini paylaşmak isteyen varsa yorum yapabilir.

Kaynaklar: Live Science, The Dental District, Yeditepe Hastanesi, St. John Health, Emergency Dentist Brisbane