YÖK, Üniversite Öğrencilerine 6 GB Ücretsiz İnternet Verecek

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerlerden birisi de Türkiye'deki bütün üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilmesiydi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu süreçte öğrencilere 6 GB internet vereceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Türkiye'deki bütün üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren bir adım attı. Koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak uzaktan eğitim modeline geçen tüm üniversite öğrencilerine, bu süreçte derslere katılabilmeleri için ücretsiz internet verilecek.

Söz konusu ücretsiz internet paketi ise 6 GB olacak. Ücretsiz internet paketleri öğrencilerin telefon hatlarına otomatik olarak tanımlanacak. Öğrenciler bu internet paketlerini ders içeriklerinde harcamak için kullanabilecekler.

YÖK, Uzaktan Eğitime Destek Kotası uygulamasını başlattı:

Ücretsiz internet tüm sitelerde geçerli olmayacak:

6 GB’lık ücretsiz internet kotası, sadece https://yokdersleri.yok.gov.tr adresindeki kullanımlarda geçerli olacak. Söz konusu site, YÖK tarafından uzaktan eğitim dönemindeki ihtiyaçları karşılamak için açılmıştı. Ancak Zoom, Teams ve YouTube kaynakları için kullanılamayacak.

Halihazırda tüm üniversitelerde eğitim ya üniversitenin kendisine ait platfromlar üzerinden ya da Zoom ve Microsoft Teams gibi üçüncü parti uygulamalar üzerinden devam ediyor. Bu süreçte kişisel bilgisayarı ya da tableti olan tüm öğrenciler, eğitime devam edebilmek için ekstra internet bağlantısına ihtiyaç duyabiliyorlar.

Her ne kadar Wi-Fi bağlantısıyla çalışmak daha verimli olsa da 6 GB'lık mobil internet paketi, eğitimini https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden sürdüren öğrencilerin yükünü bir nebze olsun hafifletebilir. Daha önce Ulaştırma Bakanlığı da tüm GSM operatörleri ile anlaşarak vatandaşlara 1 GB'lık ücretsiz verileceğini açıklamıştı