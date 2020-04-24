Ramazanda Herkese 1 GB Ücretsiz İnternet Verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin genel müdürleri ile yaptığı toplantı sonrasında bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada ramazanda bütün GSM operatörlerinin üyelerine 1 GB internetin ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs süreci ile ilgili olarak GSM operatörlerinin genel müdürleri ile yaptığı video konferans toplantısının detaylarını ve alınan kararları basınla paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, gerçekleştirdiği basın toplantısında 2020 yılı itibariyle Türkiye’de mobil abone sayısının 81 milyona ulaştığını duyurdu. Türkiye’nin dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip olduğunu açıklayan Bakan Karaismailoğlu, eğitimden çalışma hayatına kadar birçok alanın dijital ortamdan yürütülmesi nedeniyle altyapı talebinin birkaç kat birden artmasına rağmen bir aksama yaşanmadığını söyledi.

"EBA’da kullanılmak üzere tüm hanelere 8 GB internet tanımlandı"

Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanan ders içeriklerine ulaşması için tüm hanelere 8 GB’a kadar internet tanımlandığını da aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarına, öğrencilere ve 65 yaş üstü vatandaşlara destek kampanyaları düzenlendiğinin de altını çizdi. Bakan, destek kampanyaları sunan GSM operatörlerine ayrıca teşekkür etti.

Her yıl 10 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımı yapılıyor

GSM operatörlerinin her yıl 10 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımı yaptığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, operatörlerin üzerine düşeni yaptığını belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle insanların internet ihtiyaçlarının da arttığını söyleyen Karaismailoğlu, bu dönemin vatandaşlara ayrıca bir yük getirmemesi için GSM operatörleri ile görüştüklerini açıkladı.

Yapılan görüşme sonucunda GSM operatörleri ile bir mutabakata vardıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, ramazanda 81 milyon mobil aboneye 1GB internet sunulacağını duyurdu. Söz konusu ücretsiz internet, aboneler arasında hiçbir ayrım olmadan tanımlanacak.

Sağlık çalışanlarına destek açıklaması

Karaismailoğlu, bakanlıkla GSM operatörleri arasında yapılan görüşmelerde sağlık çalışanlarına dönük kampanyalar için de anlaşma sağlandığını açıkladı. 780 bin kişiden fazla olan sağlık çalışanlarına aylık 5 GB internet ve 500 dakika konuşma süresinin ücretsiz olarak verilmeye başlandığını duyuran Bakan Karaismailoğlu, Aile Hekimi ve Sağlık Merkezi çalışanlarına da 2 ay süreyle 10 bin dakika konuşma hizmetinin ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

Koronavirüsle mücadele nedeniyle evine gidemeyen sağlık çalışanları için özel bir kampanya düzenlediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, 12 bin 864 saha çalışanına 3 ay süreyle aylık 15 GB internet ve 15 bin dakika konuşma süresinin ücretsiz olarak sunulacağını bildirdi.