90'lı yıllarda Çılgın Bediş isimli diziyle adını duyuran şarkıcı Yonca Evcimik, yayınladığı son şarkısı ile sosyal medyada gündem yarattı. Kadına şiddet gibi büyük bir toplumsal sorunu konu edindiği düşünülen şarkının sözleri üzerinden Evcimik'e karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilen 25 Kasım'da, ülkemizde uzun süredir yoğun şekilde tartışılan şiddet sorunu yeniden masaya yatırıldı. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere aile içi şiddetin boyutlarına ilişkin medyada sayısız yazı, sayısız tartışma döndü.

Sosyal medya ve özellikle Twitter, bu tartışmalara vatandaşların da görüşleri ile katıldılar. Ancak bu yıl 25 Kasım'a damgasını vuran şey şiddetin çözümüne yönelik nelerin yapılacağı tartışmaları olmadı. 90'lı yıllarda Çılgın Bediş isimli gençlik dizisi ile adını duyuran şarkıcı Yonca Evcimik, "Ayıp Şeyler" isimli bir şarkısı, sadece sosyal medyayı değil, genel olarak bütün internet dünyasını karıştırdı.

Evcimik, şarkısının "sosyal sorumluluk" başlıklı tanıtım çalışmaları için Kral Müzik'e verdiği röpotajında “Yıl 2020. Yaşananlar ortada. Şu anda aşk, meşk, mal, mülk, para pul içerikli ya da giderli ‘sığ’ şarkıların zamanı değil. Şiddetin her türlüsüne ‘Dur!’ deme zamanı” açıklamasında da bulunmuştu. Ancak şarkısının içeriği, toplum tarafından bu sözlerle çelişiyordu.

Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısına sosyal medyadan gelen tepkiler:

Şarkının düzenlemesi, ünlü müzisyen Metin Özülkü'ye aitti:

Şarkıya karşı en önemli tepki, Çılgın Bediş dizisinin yazarlarından Burak Akkul'dan geldi: