Türkiye İktisadi İdari Bilimler Öğrenci Topluluğu, pek çok sektörden üst düzey yöneticinin ve yazarların katılacağı bir etkinlik planladı. 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ekofest’19 etkinliği, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından İzmir Atatürk Lisesi’nde düzenlenecek.

Türkiye'deki tam 21 üniversitede eğitim gören öğrencilerin üyesi olduğu Türkiye İktisadi İdari Bilimler Öğrenci Topluluğu, ilk ekofest etkinliğini İzmir’de düzenliyor. Topluluğun tüm zorluklara rağmen planladığı etkinlikte pek çok sektörden katılımcılar bulunuyor.

Her yaşta, yönetime ve yönetim bilimine meraklı olan bütün öğrencilerin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik, iki gün boyunca devam edecek. İzmir Atatürk Lisesi Konferans Salonu’nda katılımcılarını ağırlayacak olan etkinliğin bitiminde, tüm katılımcılara elektronik katılım sertifikası da verilecek.

TİİBÖT Ekofest’19’da yer alacak konuşmacı listesi de şu şekilde:

Coşkun Günaydın (Günaydın Lojistik CEO)

Osman Elmalı (Proline PVC- Genel Müdür)

Doğancan Karabudak (Youtuber - Gezgin)

Gürkan Hekimoğlu (Pınar Süt Genel Müdür)

Murat Topal (TÜİK Sorumlusu)

Hürriyet Uğurcan (Yazar - Konuşmacı)

Ayşenur Elmalı (Psikolog)

Volkan Yörütken (İş Adamı- Konuşmacı)

Ebru Sarpyıldırım (Ege Grafik Atölyesi Genel Müdür)

Burcu Demirkapı (Pepsico Proje Müdürü)

Okan Dedeoğlu ( Dedeoğlu Bilgi İşlem- Patron)

Altan Çığırgil ( Ege Plasder - Yönetim Kurulu Üyesi)

Etkinliğin sponsorları arasında Türk Kızılayı, Pepsi Co. ve tabii ki Webtekno da bulunuyor.

Katılmak için tek yapmanız gereken Türkiye İktisadi İdari Bilimler Öğrenci Topluluğu’nun Instagram hesabına buraya tıklayarak ulaşıp DM yoluyla bilgilerinizi iletmek.