Android ve iPhone (iOS) için sunulan popüler canlı yayın uygulaması YouNow nasıl kullanılır? Sizin uygulamayı detaylıca inceleyip tüm özelliklerine yakından bakıyoruz. -

Sosyal medya uygulamalarının canlı yayın özellikleri giderek yaygınlaşırken, YouNow adındaki bir uygulama bu konuda iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Android ya da iPhone (iOS) marketlerinden indirilebilen YouNow, aynı zamanda kullanıcılarına para kazanma imkanı da sunuyor.

YouNow, yayıncı olmak istemeyenler için de sınırsız yayıncının ve içeriğin yer aldığı bir platform. Aklınıza gelebilecek her konuda içerik bulabiliyorsunuz. Dans, eğitim, müzik ve sadece sohbet etmek için bile kanallar var. Biz de bu uygulamayı denemek isteyenler için en çok merak edilen, YouNow nasıl kullanılır, yayın nasıl yapılır ve ban kaldırma gibi soruların cevaplarını verdik.

You Now: Canlı Yayın uygulamasını Android ve iPhone (iOS) için indirin:

YouNow, Android'in uygulama mağazası Google Play Store’da 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. 322 bin kişi tarafından değerlendirilen YouNow uygulaması, 4,1 puana sahip. Ayrıca uygulama App Store’da ise 4,3 puan almayı başarmış. Popülerliğini gitgide arttırmayı başarıyor.

YouNow nasıl kullanılır?

Başlangıç: Bir hesap oluşturun

Uygulamayı indirin.

Yükleme tamamlandıktan sonra uygulamayı açın.

Facebook, Twitter ve Google giriş seçeneklerinden birini seçin.

Bilgilerinizi girdikten sonra uygulamaya giriş yapın.

YouNow giriş işlemi için iki farklı seçeneğiniz bulunuyor. İsterseniz uygulama üzerinden hesap oluşturabilirsiniz isterseniz web sitesi üzerinden. Uygulamadan hesap oluşturmak diğer yöntemlere göre çok daha basit. Uygulamayı indirdikten sonra giriş seçeneklerinden biriyle hesap oluşturabilirsiniz. Hesabımızı oluşturduktan sonra sıra profilimizi düzenlemeye geliyor.

Profilinizi düzenleyin:

Uygulamaya hesabınızla giriş yapın,

Ekranın sol üst bölümünde yer alan profil fotoğrafına tıklayın,

Gelen ekranda sağ üstte yer alan ayarlar simgesine tıklayın,

Çıkan ekranda Edit Profile seçeneğine tıklayın.

YouNow içerisinde profilinizi düzenlemek için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bir başka sosyal medya platformu aracılığı ile giriş yaptığınız zaman uygulama oradaki profil fotoğrafınızı kullanıyor. Bu değiştirmek için de uygulama içerisinden yeni profil fotoğrafı belirlemeniz gerekiyor. Bunun dışında kapak fotoğrafı, açıklama ve profil linkinizi de yine buradan değiştirebilirsiniz.

Takip etmek istediklerinizi seçin:

Ana sayfadan herhangi bir canlı yayına katılmak için görselin üzerine tıklayın,

Kamera simgesinin sol tarafında bulunan keşfet butonuna tıklayın,

Sağ üstte yer alan arama butonu yanındaki simgeye tıklayın,

Çıkan ekrandan En Çok İzlenen Yayıncılar, Editör Seçimi ve En İyi Anlar kategorilerinden birini seçin,

Çıkan ekranda takip etmek istediğiniz kişileri seçin.

YouNow popüler yayıncıları veya editör seçimi en iyi anları takip etmek için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. Uygulamaya yeni başladıysanız ve ileride siz de yayın açmayı düşünüyorsanız öncelikle popüler yayıncıların neler yaptığını takip etmenizde yarar var. Bunun dışında aynı zamanda diğer YouNow kullanıcılarının da neler izlediğini anlamış olursunuz.

YouNow canlı yayın nasıl izlenir?

Ana sayfada katılmak istediğiniz yayın için görsele dokunun,

Ana sayfanın sağ üst kısmında yer alan arama butonuna dokunun,

İzlemek istediğiniz yayıncıyı veya konuyu yazın,

Çıkan sonuçlardan istediğiniz bir yayıncıya tıklayın,

Yayından çıkmak için sol üstte yer alan çarpı işaretine dokunun.

Canlı yayınlara katılmak için birden fazla yol bulunuyor. Uygulamanın ana sayfasında o an için popüler olan yayıncıları görebilirsiniz. Bunun dışında kendiniz de arama yaparak farklı yayıncıları keşfedebilirsiniz. Bir yayıncıya abone olmak için ücret vermeniz gerekiyor. Ancak bunun yerine o yayıncının hayranı olabilirsiniz. Böylece yayın açtığı zaman bildirim alabilirsiniz.

YouNow ile canlı yayın nasıl yapılır?

Uygulama ekranının orta alt kısmında yer alan kamera simgesine tıklayın,

Uygulamanın mikrofon ve kameranızı kullanmasına izin verin,

Hangi konuda yayın açmak istediğinizi seçin. Bu oyun, müzik veya daha farklı konular da olabilir,

Çıkan ekranda yayının kapak fotoğrafı çekilecek. Burada güzel bir poz vermeyi unutmayın,

Son olarak yayını sosyal medyada paylaşmak için Share seçeneğine dokunun,

Paylaştıktan sonra veya paylaşmak istemiyorsanız direkt Go Live seçeneğine tıklayarak yayın açabilirsiniz.

YouNow’da yayın açmak gerçekten çok basit. Sadece hesap oluşturmanız ve ardından gerekli izinleri vermeniz yeterli. Bu işi ciddi yapmayı ve kitlelere hitap etmeyi düşünüyorsanız yayınlarınızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı deneyebilirsiniz. YouNow daha çok sohbet ve müzik üzerine yayınlar için kullanılıyor. Ancak siz daha farklı konular için de yayınlar açabilirsiniz.

YouNow içerik dili İngilizce nasıl yapılır?

Profil sayfanıza girin,

Ayarlar simgesine dokunun,

Çıkan menüden Localized Content seçeneğine dokunun,

Açılan seçeneklerden English’i seçin.

YouNow uygulamasını ilk kez indirdiğiniz zaman varsayılan olarak içerikler Türkçe geliyor. Aradığınız canlı yayın türlerini Türkçe’de bulamazsanız veya yabancı yayıncıları da izlemek isterseniz içerik dilinizi direkt İngilizce olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun için sadece yukarıdaki adımları takip etmeniz yeterli. İşlemleri tamamladıktan sonra içerikler ve karşınıza çıkan yayıncılar yabancı olacak.

YouNow hediye yayıncıya nasıl verilir?

Canlı yayına katılın,

Sağ alt bölümde yer alan hediye simgesine tıklayın,

Vermek istediğiniz hediyeyi seçin,

Çıkan ekranda Send seçeneğine dokunun,

İşlem tamam; hediyeniz gönderildi.

Sevdiğiniz bir yayıncıya veya o an rastgele denk gelmiş olduğunuz bir yayıncıya hediye vermek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için de canlı yayına katıldıktan sonra sağ altta yer alan hediye simgesinden işlemleri yapmanız gerekiyor. Unutmamanız gereken şey ise hediye gönderme işlemleri Bar ile yapılıyor. Bazıları YouNow bar hilesi denese de şu an bu yasal değil ve çalışmıyor.

YouNow ban kaldırma nasıl yapılır?

YouNow ban kaldırma işlemi en çok merak edilenler arasında. Platformun kurallarını çiğnediğiniz zaman geçici bir süreyle veya sınırsız şekilde ban yiyebilirsiniz. Haksız yere ban yediğinizi düşünüyorsanız veya süreniz bittiyse ve ban hâlâ açılmadıysa, buradan YouNow destek sayfasına gitmeniz gerekiyor. Sağ üst bölümde yer alan Submit a request seçeneğine tıklayarak yeni bir bilet oluşturmanız gerek.

YouNow hesap silme nasıl yapılır?

YouNow web sitesinde oturum açın,

Sağ üstte yer alan profil resminize tıklayın ve Settings seçeneğine girin,

Çıkan ekranda Privacy seçeneğine tıklayın,

Terminate My Account seçeneğine tıklayın.

YouNow hesabınızı kalıcı olarak silmek isterseniz yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. YouNow hesap silme işlemi uygulama üzerinden yapılamıyor. Bilgisayardan veya telefon tarayıcısından YouNow web sitesine girmeniz gerekiyor. Ardından Facebook, Twitter gibi oturum açma seçeneklerinden oturum açıp, silme işlemini yapabilirsiniz. Hesabınızı sildikten sonra yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

YouNow ne demek ve nasıl kullanılır diye merak edenler için ayrıntılı YouNow rehberimiz bu şekilde. YouNow oguzsasi gibi popüler yayıncılar arasında yer almak veya onları takip etmek için uygulamayı indirip deneyebilirsiniz. Beğenmediğiniz takdirde yukarıdaki adımları takip ederek hesabınızı silebilirsiniz. Kim bilir belki popüler yayıncılardan biri olursunuz.