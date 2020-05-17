YouTube, 720p Videoları 'HD' Olarak Görmemeye Başladı

Son dönemde YouTube’a girdiğinizde 720p videoların HD olarak yer almadığını hiç dikkat ettiniz mi? Video platformu, şu sıralar 720p videoları HD olarak listelememeye başladı.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, her internet kullanım seviyesine hizmet edebilmek için videoların çözünürlüğünü seçenekler halinde sunuyor. Koronavirüs pandemisinde artan internet kullanımında sıkıntı yaşanmaması için video kalitesini düşüren YouTube, sektörü değiştirecek yeni bir radikal karar almış gibi görünüyor.

Standartlara göre video kaliteleri SD, HD, Full HD, 2K, 4K şeklinde ayrılıyor. HD kalite de bir video 720p’ye denk gelir. Tam olarak 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip olan bu videolar, görünüşe göre artık YouTube için HD standardında sayılmıyor. YouTube, son birkaç haftadır 720p videoların yanında yer alan “HD” ifadesini kullanmamaya başladı. Bu güncellemenin bundan sonra sabit mi kalacağı yoksa pandemi sürecinin ardından eski haline mi döneceği şu an için bilinmiyor.

720p videolar neden HD olarak sınıflandırılmıyor?

YouTube’un bu konuda henüz bir açıklaması yok, yalnız bazı tahminler yürütebiliriz. Şirketin, iddialara göre koronavirüs nedeniyle 720p ve diğer çözünürlüklerin bit rate değerlerini düşürdüğü için 720p’deki “HD” yazısını kaldırdığı düşünülüyor. Eğer durumun açıklaması bu şekildeyse, kaliteler eski seviyesine çekildiğinde 720p yeniden HD olarak bizimle olacak.

YouTube’un 720p kalitedeki videoları HD olarak sınıflandırmamasının olası nedenlerinden biri de standardı daha yukarılara çekmek istemesi olabilir. Belki de çok yakında 1080p videolar HD olarak nitelendirilecek ve altındakiler daha düşük formatlar olarak karşımıza çıkacak. Peki, sizce YouTube bunu neden yapmış olabilir? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.