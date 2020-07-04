YouTube, Algoritmasıyla İlgili Bazı Soruları Cevapladı

Şu an dünyanın en popüler çevrimiçi video izleme platformu olan YouTube, içerik üreticilerinin kafalarındaki bazı sorulara cevap verdi. Şirket, CTR ve AVD’nin nasıl çalıştığını, ne anlama geldiğini açıkladı.

YouTube ürün yöneticileri Patricia ve Rachel, Creator Insider kanalında link tıklama oranı (click-through rate, CTR) ve ortalama seyirci süresi (average viewer duration, AVD) etkilerine ve YouTube algoritmasının video dağıtımına ve performansına nasıl etki ettiğini açıkladı.

YouTube’un kullanıcılarına sunacağı analiz başlığı, içerik üreticilerinin CTR ve AVD’lerini görmelerini sağlayarak içeriklerinin nasıl bir performans sergilediğini görmelerine yardımcı olacak. Ancak YouTube, bunun her zaman bir gösterge olmadığını da açıkladı. Rachel ve Patricia, videolarda düşük CTR ve yüksek izlenme gibi çelişkileri de açıkladı.

YouTube link tıklama oranı ve ortalama seyirci süresi ne anlama geliyor?

YouTube, link tıklama oranının anlaması biraz karmaşık olabilecek bir ölçü olduğunu dile getirdi. Çok fazla izlenen videoların kuvvetle muhtemel çok düşük link tıklama oranına sahip olduğu ifade edildi. YouTube, bunun sebebinin videoların çok fazla dağıtılması olarak açıkladı. Yani videolar çok fazla paylaşılıyor, çok fazla seyirciye ulaşıyor ve bu da videonun içerik üreticisini ve onun işlerini tanımayan seyircilerin önüne çıktığı anlamına geliyor.

Diğer yandan doğal olarak çok daha az izlenen ve çok daha az paylaşılan videolar link tıklama oranı da daha yüksek oluyor. Yani çok izlenen, çok paylaşılan videolarda CTR’nin düşük olması gibi bir çelişki gayet doğal.

Tabii bu durum, içerik üreticilerinin toplam performanslarını ölçmelerini ya da ilgili trendleri takip etmelerini zorlaştırabilir. YouTube, bu noktada performansla ilgili daha uygun bir resim çizilebilmesi için yeniler de dâhil olmak üzere tüm ölçülerin hesaba katılmasını öneriyor. Bir ölçütte performans kötü gibi gözükse de diğerinde daha iyi bir değerlendirme elde edilebilir.

“Uzun vadede A/B ön izleme görseli testlerine sahip olmayı umut ediyoruz. Böylece sizlere daha kesin cevaplar verilebilecek” diye YouTube, harici bağlantılardan gelen düşük ortalama izleme süresinin algoritmadaki dağıtıma ve erişime etkileri olabileceği yönündeki endişelere de cevap verdi:

“Aslında keşfet kısmında bir videonun gösterildiği bağlamda nasıl bir performans sergilediğine bakıyoruz. Yani bir video ana sayfada gösterildiğinde nasıl bir performans sergiliyor? ‘Ana sayfa’ ve ‘sıradaki’ videolarının kendilerine ait sıralama modelleri bulunuyor.”

Yani kullanıcıya önerilen videolarda farklı yollar kullanılıyor. Ana sayfada gelen öneriler kullanıcının genel olarak izleme geçmişine göre şekillendirilirken sıradaki kısmında bulunan öneri videoları, o an izlenen videoya göre şekillendiriliyor.

YouTube, AVD’nin yani ortalama seyirci süresinin, bir kullanıcının ana sayfasında ne gösterileceğini etkileyen etkenlerden bir tanesini olduğunu söylüyor. Şirket, yeni analiz ekranının ‘ana sayfa’ ve ‘sıradaki’ videolar için CTR ve AVD filtrelemeleri yapılabileceğini ve bu iki ölçüde harici kaynakların etkisinin anlaşılmasının kolaylaşacağını söylüyor.

YouTube, algoritmanın farklı uzunluklardaki videoları ortalama izleme süresine göre adil olmayan bir şekilde karşılaştırdığına yönelik sorulara ise şöyle cevap verdi: “Aslında göreceli ve kesin izleme sürelerine bakıyoruz. Bunlar videoların nasıl önerileceğine dair anlamlı göstergeler. Kısa videolarda yüksek miktarda ortalama izlenme oranı (average percentage watched) yakalanması kolay olacağı için ortalama izlenme oranından ortalama izleme süresini çıkarsak da halen bazı çapraz referanslamalara ihtiyacınız var.”

İçerik üreticilerine çok fazla ölçüde odaklandıklarını ve birisinin üretilen içerikte geçirdiği zamanın oldukça güçlü bir gösterge olmasından dolayı ortalama izleme süresine odaklandıklarını ifade eden YouTube, tüm uzunluktaki videoların başarılı olmasını ve keşfedilmesini istediklerini söyledi.

Şirket, hem CTR hem de AVD’nin iyi olduğu ancak videonun iyi bir performans sergilemediği durumlarla ilgili olarak ise CTR ve AVD’nin diğer birçok faktör arasında sadece iki tanesi olduğunu söyledi. Ayrıca dikkate alınması gereken üç önemli hususu da şöyle sıraladı: Rekabet, konuya ilgi ve sezonsallık.

YouTube, ayrıca içerik üreticilerinin video izlenmelerini en üst seviyeye çıkarabilmesi için farklı yeni araçlar üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Bunlardan bir tanesi de yukarıda bahsettiğimi A/B ön izleme resmi. Bu sayede üreticiler hangi ön izleme resminin daha çok seyirci çektiğini görebilecekler.