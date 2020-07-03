Acun Ilıcalı’nın uzun süre önce duyurduğu Exatlon Challenge Türkiye, bekleyişin ardından sonunda Netflix üzerinde yayınlandı. Bizler de program için sosyal medyadan gelen ilk tepkileri derledik.

Türk televizyonunun en ünlü isimlerinden Acun Ilıcalı, uzun bir süre önce yeni bir projesini duyurmuştu. ‘Exatlon Challenge Türkiye’ isimli yeni proje kapsamında internet ortamının en popüler yüzleri, Survivor programında gördüğümüz parkurlarda yarışacak ve daha pek çok platformda birbirleriyle kıyasıya mücadele edeceklerdi.

Geçtiğimiz haftalarda Exatlon Challenge Türkiye’nin nerede yayınlanacağı da sonunda belli olmuştu. Yapılan duyuruyla birlikte programın 3 Temmuz 2020 tarihinde popüler yayın platformu Netflix’te yayınlanacağı açıklanmıştı. İşte o gün geldi ve Exatlon Challenge Türkiye, Netflix’teki yerini aldı. Programın yayınlanmasıyla birlikte #exatlon etiketi de Türkiye gündemine girmeyi başardı. Bizler de Exatlon Challenge Türkiye için sosyal medyadan gelen ilk tepkileri sizler için derledik.

Exatlon Challenge Türkiye’ye gelen ilk tepkiler:

Exatlon Challenge Türkiye:

Bugün Netflix’te çıkış yapan Exatlon Challenge Türkiye'de 9 kişiden oluşan iki takım birbirleriyle mücadele ediyor. Dominik’te yapılan yarışmanın her ayağında kazanan takım ödül kazanırken kaybeden takım da zaman zaman oldukça kötü olan cezalar alıyorlar. Programın sunuculuğunu Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur üstleniyor.

Exatlon Challenge Türkiye’de yarışan isimler şu şekilde: Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan “Ağırsağlam” Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde “Miafitz” Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan “Mendebur Lemur”.