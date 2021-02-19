YouTube'un Android uygulamasının uzun süredir kavuşamadığı 4K desteği sonunda uygulamaya eklendi. Android kullanıcıları, sahip oldukları telefon fark etmeksizin 4K çözünürlüğünde video oynatma imkânına erişti.

Günümüzün en popüler video paylaşım platformu YouTube, bildiğiniz üzere videoları 8K çözünürlüğe kadar yüksek kalitede izlemenize imkân tanıyor. Fakat 2K çözünürlüğün üstündeki çözünürlükler bugüne kadar YouTube'un Android uygulamasında kullanılamıyordu.

Bugünse Android kullanıcıları, izledikleri YouTube videolarının çözünürlük ayarlarında yeni seçeneklerle karşılaştı. Video platformunun Android uygulaması, iOS uygulamasına göre biraz geç de olsa 4K çözünürlüğünde video oynatmayı desteklemeye başladı.

YouTube, Android'de 4K çözünürlüğünde video oynatmaya başladı:

Bugünden itibaren YouTube'un Android uygulamasında 4K çözünürlükte yüklenen bir videoyu çözünürlük seçeneklerinden 2160p seçeneğini seçerek yüklendiği gibi izleyebileceksiniz. Ayrıca 4K çözünürlüğündeki videoyu saniyede 60 kare değerinde de oynatabilme imkânına sahipsiniz.

Elbette YouTube'un 4K çözünürlüğünü tam anlamıyla deneyimlemek için 4K ekran barındıran bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor. Fakat yine de çözünürlük seçeneklerinde 4K'yı seçtiğiniz takdirde görüntü kalitesinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Android uygulamasına gelen yenilikle birlikte 4K videolarının da yaygınlığının artmasını bekleyebiliriz.

iPhone ve iPad kullanıcılarıysa YouTube'da 4K deneyimini yaşamaya aylar önce başlamıştı. iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemi sürümleriyle birlikte Google'ın VP9 video kodlama sistemini kullanabilir olmuşlardı. Android uygulamasına 4K desteğinin geleceğiyse geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

YouTube'un Android uygulamasındaki 4K video oynatma desteği seçili kullanıcılar için yayınlanmadı. Özellik, yaşadığı ülke, sahip olduğu hesap ve kullandığı telefonun modeli fark etmeksizin tüm Android kullanıcıları için kullanılabilir oldu. Özelliği denemek ve farklı bir video deneyimi yaşamak için 4K çözünürlüğünde yüklenen bir video bulmanız yeterli.