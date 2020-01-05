YouTube’un Yasaklama Politikasına Dair Yanıt İçeriden Geldi

Günümüzün en popüler ve en çok kullanılan video izleme platformu olan YouTube, aynı zamanda içerik üretiminde de en üst sıralarda yer alıyor. Peki, yemek tarifinden bir ev eşyasının onarımına, şehir gezisinden sıradan bir insanın yaşamının herhangi bir gününe kadar milyonlarca videoya ev sahipliği yapan platformun denetimi nasıl yapılıyor?

YouTube’un küresel güven ve güvenlik birimlerinin başındaki isim Matt Halprin, Associated Press’e verdiği bir röportajda merak edilen birçok soruyu yanıtladı. Tanımayanlar için hatırlatalım, Halprin’in işi oldukça zor. Kendisi YouTube'da nelere izin verilip neyin yasaklanması gerektiğine karar veren ekipleri denetleyen kişinin ta kendisi.

Google'ın sahibi olduğu site, son zamanlarda saldırgan veya şiddet içeren şeyler barındıran videolara izin verdiği ve çocukları korumak için yeterli özeni göstermediği için tepkilerin hedefi olmuştu. Halprin, YouTube'u güvende tutan politikalar oluşturmak için zor kararlar almak zorunda kalırken, şirketin temel ilkelerinden biri olan insanların özgür konuşmalarını dengeleyerek hareket ettiklerini söyledi.

Ekibinin genel çalışma şekli hakkındaki sorulara, açık bir platform olduklarını özellikle vurgulayarak açıklama getiren Halprin, platformlarında ifade özgürlüğüne izin vermek ve yalnızca gerçekten sakıncalı olduğunu ve ciddi olarak izleyenlere zarar verebileceğini düşündükleri içeriği kaldırmak için kesin kararlar verdiklerini ifade etti. Çeşitli bakış açılarının duyulabileceği bir yer olmak istediklerinin altını çizen yönetici, bu durumun bazen insanların katılmadıkları ve hatta rahatsız oldukları şeyler olduğunu kabul etmeleri anlamına geldiğinin de altını çizdi.

Kullanıcıların dönüşleri bizim için önemli

Halprin’e göre, ekip önce araştırma yapıyor ve gördüklerini objektif bir bakışla ele alıyor. İçerikler, kamu politikası ve halkla ilişkiler kavramları çerçevesinde analiz edilip, ürün içinde yasal olarak bir sorun olup olmadığı tartışılıyor. Ardından, baş ürün müdürünün başkanlık ettiği yönetici yönlendirme incelemesine gidiliyor. Son olarak, dördüncü ve son adım üst düzey yöneticilerin katılımıyla her hafta yapılan toplantılarla kararlar son halini alıyor.

Platformun ortaya çıkışından beri sadık kalınan topluluk yönergeleri ve kuralların her zaman şirket cephesinde geçerliliğini koruyacağını ve ekibin çalışmalarına kullanıcılar tarafından yapılan geribildirimleri de göz önüne alarak devam edeceğini ekliyor Halprin. Biz de hep beraber takip edip sürecin nasıl şekilleneceğini göreceğiz.