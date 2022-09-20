Mozilla tarafından paylaşılan yeni bir rapor, YouTube'un beğenmeme butonunu aslında pek de umursamadığını ortaya koydu. Bu tuşa basmanız, benzer içerikleri görmenizi veya bu içeriğin bir başkasına önerilmesini neredeyse hiç etkilemiyor.

Geçtiğimiz yıl içerik üreticilerine yönelik ‘nefret baskınlarına’ karşı videolardaki beğenmeme sayısını kaldıran YouTube, bugün çarpıcı bir raporla gündeme geldi. Mozilla tarafından paylaşılan rapora göre; YouTube içeriklerinde ‘beğenmedim’ tuşuna basmanız, aslında YouTube’un o kadar da umurunda değil.

Normalde bir videoya verdiğiniz olumsuz tepkilerin size önerilen videoları da şekillendirmesi gerekirken, yapılan araştırmaya göre beğenmeme tuşunda durum pek de böyle olmuyor. YouTube, beğenmediğinizi somut bir şekilde gösterdiğiniz bu türdeki içerikleri sadece sınırlı bir oranda size göstermeyi bırakıyor.

Beğenmeme butonu, pek de işe yaramıyor:

Mozilla’nın araştırmasına göre; YouTube, beğenmediğinizi gösterdiğiniz içeriğe benzer içeriklerin size önerilmesini sadece %12 oranında azaltıyor. Peki, bu orandan yola çıkarak pek de işlevi olmadığı söylenebilecek olan bu tuş yerine benzer içeriklerle karşılaşmamanızı sağlayacak alternatif yöntemlerde bu oran ne kadar?

567 milyon YouTube video önerisinin ve 22.700 katılımcının yer aldığı araştırmaya göre beğenmediğiniz türdeki içerikleri daha az görmenizi sağlayacak araçlar şu şekilde:

‘Kanalı önerme’ seçeneği: %43 oranında azaltıyor.

azaltıyor. İzleme geçmişinizden bir videoyu kaldırmak: %29 oranında azaltıyor.

azaltıyor. ‘İlgilenmiyorum’ seçeneği: %11 oranında azaltıyor.

Mozilla, daha önce çarpıcı bir bilgi daha sunmuştu:

Mozilla, Temmuz 2021’de paylaştığı bir diğer raporunda ilginç bir bilgiye daha yer vermişti. Buna göre YouTube, kullanıcıların doğrudan yanlış bilgi ve nefret içeriğine yer verdiğini söylediği içerikleri %71 oranında önermeye devam etti.