Youtube gecikmeli de olsa mobil cihazlardaki video indirme özelliğini bilgisayarlar için yayınladı. Özellik şu anda test aşamasında ve sadece bazı YouTube Premium üyelerine özel.

YouTube kullanıcılarının en büyük dertlerinden birisi şüphesiz ki video indirmek. Pek çok kullanıcı güvenli olmayan video indirme siteleri ve uygulamalarını kullanıyor. Bu siteler ve uygulamalar tarayıcı çerezlerinizi ele geçirebilir ve sizin verilerinizin çalınmasına sebep olabilir.

Mobilde YouTube Premium kullananlar için bu duruma kısmen de olsa bir çözüm sunan YouTube, bu çözümü bilgisayar kullanıcılarına da sunmaya hazırlanıyor.

Mobildeki özellik masaüstüne de geldi:

YouTube’un kendi içindeki video indirme özelliği, indirdiğiniz videonun YouTube uygulaması ve sitesi içinde internete gerek duymadan oynatılabilmesini sağlıyor. Yani maalesef ki indirdiğiniz videoyu YouTube uygulaması dışında kullanamıyorsunuz.

Popüler video paylaşım platformunun bu yeni özelliği maalesef henüz bütün kullanıcılara sunulmadı. Bu özelliği test etme imkânı olan şanslı kişilerden birisi olsanız bile kullanabilmek için YouTube Premium üyesi olmanız gerekiyor.

Bilgisayardan video indirme nasıl yapılır:

Öncelikle bu özelliği alan şanslı kişilerden olup olmadığını öğrenmek için youtube.com/new adresine giderek bu test özelliğinin sizin için açık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmekte. Eğer açılan sayfada “Tarayıcınızdan Video İndirin” isimli özelliği görüyorsanız hemen altındaki "Dene" butonuna tıklayarak aktifleştirebilirsiniz.

Özelliği aktifleştirdikten sonra yapmanız gereken tek şey indirmek istediğiniz videoyu açıp, videonun sağ alt kısmındaki “İndir” butonuna tıklamak. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra youtube.com/feed/downloads adresine giderek indirdiğiniz videoyu internete ihtiyaç duymadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Özelliğin açıklamasında yer alan bilgilere göre bu özellik 19 Ekim’e kadar test edilebilecek.