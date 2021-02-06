Bir zamanlar internetten video izlemek aşırı lükstü ve biz bu lüksü acayip saçma videolar için kullanmışız. YouTube'un Türkiye'de yayına başladığı ilk yıllarda viral olan videoları derledik.

YouTube 2005’ten beri hayatımızda. Kaliforniya’da, eski PayPal çalışanı 3 arkadaş tarafından kurulan platform, ülkemizde kullanılmaya başladıktan sonra akla hayale sığmayacak kadar çok tuhaf video ile karşılaştık.

Bugün dünyanın en büyük ikinci arama motoru da olan YouTube'da viral olan ilk videolarımız, sizi 2000'li ve 2010'lu yılların başına götürecek.

Grafi 2000 - Noel Dayı

Henüz YouTube yeni yeni izlenmeye başlamışken karşılaştığımız bir kanal ve video dizisi. Zamanında hepimizin ağzına takılan şarkıları ve şarkıları kadar zamanına göre etkileyici görselleriyle bizi kendine hayran bırakıyor ve bir o kadar da güldürüyordu. Grafi2000 çizerleri, Grafi2000 Productions şirketi adı altında günümüzde Kral Şakir gibi birçok bilinen ve yayınlanan çizgi dizinin yapımcılığını üstlenmiş durumda. Grafi2000’in yaratıcı ekibi aynı zamanda ilk yerli çizgi dizi olan Pembe & Mavi’nin de yapımcısı.

Batesmodelpro - Sütü Seven Kamyoncu

Günümüzde hala YouTube’da aktif olarak içerik üreten ekip, bir dönemin klasik şarkılara olan bakış açısını playbackleri değiştirdi. Yaptıkları playbackler ve şarkılara yazdıkları Türkçe sözlerle YouTube’un ilk ünlü ekibi oldular. Bu ünlerini ve hayran kitlesini de hala sürdüyorlar. 2006’da Volkan Öğe, Tansu Tunçel ve Ömür Cedimağar tarafından kurulan YouTube kanalı şu sıralar varlığını bir dijital ajans adı altında sürdürüyor.

Giden Günlerim Oldu - Duş Edition

Tam 11 yıl önce yüklenen bu videoyu muhtemelen aranızda izlemeyen yoktur. Gülben Ergen’in Giden Günlerim Oldu şarkısını duş altında dramatik bir şekilde yorumlayan arkadaş video patladığı zamanlar birkaç gündüz kuşağı programına katıldıktan sonra ortalardan kayboldu. Şarkıyı seslendiren İsmail Lopus Ecedas Heusden katıldığı bir programda, ikinci ismi olan Lopus’u İngilizce’den rastgele kelimelerin ortalarında seçtiği harflerle; Edecas’ı ise “sadece” kelimesinin tersten yazılmış halini kullandığını açıklamış.

Rockçı olduğunu herkesin bilmesini isteyen Rockçı Serpil

Katıldığı evlendirme programında brutal vokal yeteneklerini herkese göstermek isteyen Rockçı Serpil, zamanının en çok izlenen ve aynı zamanda en çok konuşulan videolarından. Orkestraya yaptığı playback ve vokalleriyle stüdyodaki ve ekran başındaki seyircilerin aklını başından alan Serpil’in şu sıralar ne yaptığını ne yazık ki bilemiyoruz.

Tek kelime ile yakalanan şöhret - Jamiryu

Beşiktaş Kültür Merkezi’nin YouTube sayfasında paylaşılan video hala kullandığımız bir kelimeyi kazandırdı bize: Jamiryu. Jamiroquai isimli İngiliz grubun Burn to Dance Festival kapsamında Türkiye’ye gelmesiyle sokakta röportaj yapan BKM ekibinin yanılttığı soruyu cevaplayan simitçi abimizin cevabı da YouTube Türkiye’nin en büyük virallerinden biri. Ne yazık ki bu abimiz de zamanında çok izlenmiş ve günümüzde unutulmuş.

Komik olmayan fıkra - Fıkrasına Gülünmeyen Adam

Platformun en komik olmayan ama üzerine yapılan geyiklerle komikleştirilmiş videosu diyebiliriz bu video için. 2012’de yüklenen videoda Hasan Mezarcı bir arkadaşından duyduğu fıkrayı paylaşıyor.

Tripodsuz zamanlar - Al Kırdın Kırdın

Yılına göre yaptığımız tahminlere göre maksimum 2 megapiksel ön kamera ile kendini çekmeye çalışan çocuğu ve ona engel olan annesini izlediğimiz bu videoda aile kavgası çıkmasına ramak kalmış. Hala kullandığımız “kırdın kırdın” kelime öbeğinin mimarı olan çocuğun şu sıralar ne yaptığına malesef ulaşamadık.

İlk acapella - Musluğu Açtım Tıpasını Taktım

YouTube Türkiye’nin ilk acapellası olan bu şarkıyı Babür Sağlam, Murat Çaşkurlu, Çağıl Şardağ, Tevfik Talayer seslendiriyor. 2007’de attıkları video ile viral olan ekip 2020 yılında koronavirüsten korunma yollarını anlatan bir kamu spotu paylaştı.

Gerçekten inanamadığımız - İnanılmaz Evlilik Teklifi

Bu videomuz kız arkadaşına evlilik teklifi edeceği “ufak” video için 14 ülke gezen arkadaşımızdan geliyor. Video ilk çıktığında bir kısım çok romantik olduğunu; başka bir kısım da bunun bir havayolu firmasının reklamı olduğunu düşünmüştü. Her ırktan, dilden, dinden insanlara birer kelime söyletip kız arkadaşına bu video ile evlenme teklifi eden arkadaşın şu sıralar ne yaptığını bilmiyoruz.

Sınavı 10 numara geçen abimiz - Beyin Bedava

KPSS sonrasında kameraya röportaj veren abimizin kullandığı söz öbeğini hala kullanıyoruz. Sonrasında başka bir video ile tekrar gördüğümüz Ali Kemal abimiz KPSS’den 66 almış. Şu sıralar iki iş yapan eski fenomen akşamları bir orkestra ile ney çalıyor, sabahları ise bazlama satıyor.

Kuzey Kıbrıs’tan - Ameno

MayintheGreat isimli kanaldan yayınlanan ilk ve tek video olan Ameno, bir grup arkadaşın “North Cyprus Ameno Clip, it’s just a joke” açıklamasıyla paylaştığı bir video. İsimleri, kim oldukları, nerede yaşadıkları gibi soruların cevapları ne yazık ki bilinmiyor.

Gözlerinin Rengini Bilmeyen Cafer

1 dakikalık videoyla kendisini, hobilerini ve idollerini anlatan Cafer zamanında epey ünlü bir kişilikti. YouTube’da sonraki yıllarda dönen videolarında gördüğümüz üzere çocukluğunda yakaladığı ünden ve eski videolarından pek de memnun değil.

Baskın sırasında ders çalışan çocuk - Okuyom Ben Ya

Taa TGRT’nin yayın yaptığı yıllarda, polisin yaptığı baskın sırasında camdan kitapla çıkan çocuğu görüntüleri hala dilimizde. YouTube Türkiye’nin viral videolarının birçoğu gibi hala kullandığımız “Okuyom ben ya” sözünün sahibi çocuk hakkında ne yazık ki bir bilgiye ulaşamadık.

29 değilim de 30 yokumdur - Melek Subaşı

Yalçın Çakır’ın programına eşi ile şiddetli geçimsizliği sebebiyle katıldığı programda söyledikleri ve yaptıklarıyla ünlü olan Melek Subaşı, listemizin son virali. Sonrasında programın yayınlandığı kanala “reyting malzemesi” olarak kullanıldığını düşünerek dava açtı ve bu davayı kazandı. Bugünlerde neler yaptığını kimse bilmiyor.

Böylece YouTube Türkiye'nin ilk viral videoları listemizi bitirmiş bulunuyoruz. Eğer unuttuğumuz bir video varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın!