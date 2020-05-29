YouTube, özellikle uzun videolar için güzel bir alternatif olacak bölümler özelliğini platforma ekledi. Bu özellik, videoları parçalara ayırarak istediğiniz bölüme hızlıca atlamanızı sağlıyor.

Daha önce YouTube’da çeşitli amaçlarla uzun bir video izlediyseniz, içerik oluşturucunun videonun belirli noktalarına zaman damgaları eklediğini görmüşsünüzdür. Bu noktalar, uzun olan bir videoda, size hitap eden bölüme hızlıca geçmenizi sağlıyor. Örneğin bir videonun giriş kısmını hızlıca geçip konuyu görmek isteyebilirsiniz. Bu tarz noktalarda zaman damgaları hayat kurtarabilir.

Bu kesinlikle en etkili yöntem değil, ancak bazı alanlarda hayat kurtarabiliyordu. Neyse ki YouTube, kullanıcıların bu konudaki isteklerini göz önünde bulundurmuş görünüyor. YouTube yaptığı son açıklamayla, artık video bölümlerine izin verecek. Bir süredir test aşamasında olan bu özellik, olumlu geri bildirimler sayesinde kalıcı olacak.

Nasıl çalışıyor?

YouTube’a gelen yeni video bölümleri özelliği, video oynatıcının yerinde bulunuyor. Kullanıcıların doğrudan istedikleri noktaya atlamaları için zaman damgaları gösteren özellik, şu sıralar çok fazla videoda yer almıyor, ancak önümüzdeki günlerde içerik oluşturucuların bu özelliği daha fazla kullanacağı düşünülüyor.

YouTube’un sunduğu bu özellik, şu an için tamamen isteğe bağlı olarak geliyor. Yani içerik oluşturucular isterlerse bu özelliği kullanmayabiliyorlar. Yine de bölümlere sahip olan videolarda son derece başarılı işler yapabileceğini öngörebiliriz. Örneğin bizim yaptığımız bir sağlamlık testi videosunda; çizilme testi, düşme testi, yakma testi, Webtekno usulü gibi parçalara yer verebiliriz. Böylelikle videoda geçmek istediğiniz yerleri hızlıca geçip, asıl merak ettiğiniz bölüme ulaşabilirsiniz. Elbette, yine de siz bizim videolarımızı sonuna kadar izleyin. Genel olarak son derece eğlenceli geçiyor. :)

YouTube’un bu özelliğinin Android ve iOS sürümü dışında web sürümü için de yayınlandığı açıklandı.