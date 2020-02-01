YouTube’daki Bir Canlı Yayın, Daha Başlamadan Telif Yedi

YouTube, telif hakkı sahiplerinin ihlalde bulunduğunu düşündüğü videoları kaldırmasına izin veriyor ancak telif hakkı sahipleri bazen çok ileri gidebiliyor. Warner Bros., tamamen yasal olan ve ihlalde bulunmayan bir canlı yayına daha başlamadan telif attı.

Dünyanın en çok kullanılan video paylaşma ve izleme platformu olan YouTube, telif hakkı sahiplerinin haklarını korumak için onlara fazlasıyla imkân veriyor. Telif hakkı sahipleri, telif hakkını ihlal ettiklerini düşündüğü bir videoyu direkt olarak kaldırma yetkisine sahip oluyor ve bu durum, telif ihlali yapan kişilerin o videoyu paylaşamamasını sağlıyor. Eğer bu durum bir kanalın sahibi için çok fazla tekrarlanırsa YouTube, telif ihlali yapan kanalı devre dışı bırakıyor.

Bu, telif hakkı sahipleri için getirilmiş güzel bir uygulama olsa da çoğu zaman suistimal edilebiliyor ve bazı yasal videoların da kaldırılmasına sebep olabiliyor. Yani telif hakkı sahibi, ihlal olduğunu düşündüğü bir video aslında telif hakkını ihlal etmiyor olsa bile kaldırabilme yetkisine sahip durumda ancak son zamanlarda ortaya çıkan bir durum, olayın çok daha ileri seviyelere taşındığını bizlere gösteriyor. Henüz yayınlanmayan bir içerik bile telif yiyebiliyor.

Henüz başlamayan canlı yayın, telif ihlalinden dolayı ‘kaldırıldı’

Mashable isimli dijital medya şirketinde muhabir olan ve YouTube üzerinde DOOMED isimli bir podcast yayını yapan muhabir Matt Binder, bu ayın başlarında aktivist Jordan Uhl ile yapacağı bir konuşma programını YouTube’da canlı olarak yayınlamak için bir yayın planladı. Kanalda yer alan bu tartışma programı, içerik oluşturucuların genelde canlı yayınlarını duyurmak için kullandığı geri sayım (zamanlama) özelliğine sahipti ve canlı yayının ne zaman başlayacağını gösteriyordu.

Burada ilginç olan durum ise canlı yayının başlamasına henüz çok zaman varken canlı yayının telif yemesi oldu. Yani YouTube üzerindeki bir içerik henüz yayınlanmadan kaldırılmış oldu ve bu durum Binder’ı fazlasıyla şaşırttı. CNN’in Demokratik adaylarının tartışılacağı bu program, CNN’in sahibi olan Warner Bros tarafından telif yedi, sebep ise Binder’ın canlı yayınının yasadışı olacağıydı ancak bunu bilmek imkansızdı zira henüz ortada bir içerik yoktu. Binder, bu telif olayına itiraz etse de pozitif bir sonuç alamadı.