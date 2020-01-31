Video paylaşım platformu YouTube’da 10 bine yakın bir abone kitlesi bulunan H-art adındaki bir YouTuber, geri dönüştürülebilir çöp kutusundan gerçek bir Reinhardt çekici yaptı. El yapımı çekiç, en az Overwatch'taki orijinali kadar etkileyici görünüyor.

Eğer Blizzard imzalı efsanevi FPS oyunu Overwatch ile hayatınızın bir döneminde yollarınız kesişmişse, Reinhardt Wilhelm karakterini ve onun muazzam güçteki roket çekicini muhakkak biliyorsunuzdur. Peki, size o çekicin gerçek hayatta yapıldığını söylesek? Hem de bir çöp kutusundan!

H-art adındaki bir YouTuber, geri dönüştürülebilir çöp kutusundan gerçek bir Reinhardt çekici yaptı. Oyunda olduğu gibi arkasından alevler çıkan çekiç, gerçekten etkileyici görünüyor. Güney Koreli içerik üreticisi, yakın bir zaman önce de bir başka Overwatch karakteri olan Doomfist’in düşmanlarını alt etmek için kullandığı ünlü eldivenini yapmıştı.

El yapımı Reinhardt çekicinin arkasından orijinalinde olduğu alevler çıkıyor

H-art’ın paylaştığı videoda, el yapımı Reinhardt çekicinin nasıl imal edildiğini görüyoruz. Son halini almadan evvel farklı aşamalardan geçen çekiç, oyundaki versiyonundan neredeyse ayırt edilemiyor. Reinhardt Wilhelm Hammer’ın gücünü bir karpuz üzerinde test eden YouTuber, zavallı meyveyi adeta atomlarına ayırıyor.

Arkasından çıkan alevlerle çok etkileyici görünen çekiç, YouTube’da da bir hayli ilgi çekmiş gibi görünüyor. Kanalında sadece 7 bin abonesi bulunan H-art, çektiği bu videosu ile yaklaşık 70 bin görüntülenme aldı.

El yapımı Reinhardt çekicinin etkileyici videosu