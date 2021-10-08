YouTube, canlı yayın için otomatik olarak oluşturulan altyazı özelliğini, ilk kullanıma sunulduğu sıralardaki 1000+ abone sayısı zorunluluğunu kaldırarak tüm içerik oluşturucuların kullanımına açtı.

Oluşturulan video içeriklerde, gerek SEO gereksinimleri doğrultusunda, gerek işitme engelliler veya işitme güçlüğü çeken kişiler için erişimi kolaylaştırmak amacıyla video altyazıları önemli bir yere sahip. Bu önemin farkında olan platformlar ise, altyazı seçeneklerini geliştirmek ve bu konuda dikkate değer değişiklikler yapmak için çaba sarf ediyor.

Videolardaki altyazı özelliğinin önemi her ne kadar geç kavranmış ve geliştirmeler geç yapılmış olsa da, YouTube bu konuda çok kafa yoruyor. Kullanıma sunulmasıyla birlikte video içeriklerde vazgeçilmez bir özellik haline gelen altyazılar, özellikle farklı dildeki içeriklerde de önemli bir görev üstleniyor. Bant formatında yayınlanan içeriklerdeki altyazıların yanı sıra YouTube, canlı yayınlarda da altyazı özelliğini başlattı.

Türkçe dil desteği de olacak

Genel itibariyle bant formatında yayınlanan videolarda kullanılan altyazılar, YouTube’un yeniliğiyle beraber canlı yayınlarda da kullanılabilecek. Canlı yayınlarda otomatik olarak oluşturulan altyazı özelliği, 1000’den fazla abone sayısı zorunluluğunu kaldırarak, tüm içerik oluşturucuların kullanımına açtı. Bu yenilikle birlikte, canlı yayınlarda oluşturulan otomatik altyazıların yalnızca İngilizce yerine, Türkçe dahil olmak üzere 12 dilde daha kullanıma sunulması sağlanacak.

Söz konusu güncellemeyle, bir videoda birden çok dili desteklemek için birden çok ses parçası da eklenebilecek. Bunun yanı sıra, otomatik altyazı çevirme özelliğini artık mobil cihazlar da destekleyecek. Bitti mi? Elbette hayır. Güncellemeyle birlikte, masaüstünde kullanılan, video transkriptleri arasında arama yapma özelliği mobil cihazlarda da denenerek ardından kullanıma sunulacak.