Yeni bir blog gönderisi paylaşan Google, iklim değişikliğini reddederek para kazanma olasılığını tamamen ortadan kaldırdı. Artık Google'da iklim değişikliğinin reddedildiği içerik ve reklamlar ya da YouTube'a bu konuyla ilgili yüklenen videoların hiçbirinden para kazanılamayacak.

Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, YouTube'un aldığı yeni bir karardan bahsetmiştik. Şirket, bu karar kapsamında platformda herhangi bir aşı için karşıtlık yapılmasını tamamen yasaklamıştı. Şimdi, buna benzer bir durum daha gerçekleşti. Google ile YouTube, iklim değişikliğini reddeden içeriklerden para kazanma olasılığını tamamen rafa kaldırdı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube üzerinden yapılan paylaşımlarda iklim değişikliği reddedilir ya da bilimsel olmayan temellere dayanan iddialar savunulursa, o içerik için para kazanma seçeneği mümkün olmayacak. Benzer bir şekilde Google üzerinden verilecek reklamlar da yasaklanacak. Şirket, alınan kararın geniş kapsamlı olduğunu, yaşanan onca şeye rağmen iklim değişikliğinin reddedildiği tüm her şeyin artık yasaklı olduğunu söylüyor.

Google, iklim değişikliği karşıtlığını nasıl takip edecek?

Hazırladığı blog gönderisinde yeni uygulamanın detaylarına da değinen şirket hem yapay zekadan yardım alacağını hem de çalışanların devreye sokulacağını ifade ediyor. Yani YouTube'a yüklenen videolar ile Google'da verilecek reklamlar, bizzat çalışanlar tarafından büyük bir titizlikle incelenecek. Ayrıca kullanıcıların yaptıkları bildirimler de artık daha önemli olacak. Gönderilen raporlarda iklim değişikliğinin reddedilmesi durumunda, o içerik ve reklamlar da direkt olarak yasaklanacak.

Google'ın aşı karşıtlığı kararından sonra attığı yeni adım, şirketin reklam ve para kazanma konusu üzerinde radikal değişikliklere gittiğinin açık bir göstergesi. Teknoloji editörleri, Google'ın bu konuyla ilgili çok daha geniş kapsamlı düşündüğünü, ilerleyen dönemlerde tartışmalı farklı meselelerle ilgili de benzer kararların alınabileceğini düşünüyorlar.