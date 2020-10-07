Google, YouTube'un deneysel özelliklerini önce YouTube Premium üyelerine sunma kararı aldı. Alınan bu kararın nedeni bilinmiyor olsa da Google, kullanıcıların tepkisini dahil ölçmeden üç yeni YouTube deneysel özelliğini de 20 Ekim'e kadar deneyimlenebilir yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, YouTube Premium kullanıcıları için önemli bir karar aldı. Şirketin aldığı bu kararla birlikte bundan sonra sadece YouTube Premium kullanıcıları, deneysel YouTube özelliklerini deneyimleyebilecekler. Yani yaklaşan yeni özellikler, bundan sonra önce YouTube Premium kullanıcıları tarafından deneyimlenecek.

Google'ın neden böyle bir karar aldığı şu an için bilinmiyor. Şirket yeni kararını almadan önce rastgele YouTube kullanıcılarını seçiyor, yeni özellikleri bu kullanıcılarla deniyordu. Ancak görünüşe göre bundan sonra, YouTube Premium abonelerine öncelik tanınacak. Google, aldığı bu kararın duyurusunu deneysel özellikler için oluşturduğu internet sayfasında yaptı.

Google'ın neden böyle bir karar aldığı ile ilgili farklı düşünceler mevcut. Örneğin Google'ın daha fazla YouTube Premium abonesi kazanmak için böyle bir yönteme başvurduğuna inananların sayısı hiç de az değil. Belki de Google, YouTube'un deneysel özelliklerinin yeterince test edilmediğini düşündüğü için böyle bir karar almış olabilir. Ancak bu konunun açığa kavuşması, Google bir açıklama yapmadan ne yazık ki mümkün değil.

Bu arada Google, YouTube'un üç adet deneysel özelliğini de kullanıma sunmuş durumda. Bu özellikler arasında iOS 14'te resim içinde resim özelliği ve Chrome üzerinden video ararken ses kullanma gibi özellikler var. Google'ın açıklamalarına göre bu deneysel özellikler, 20 Ekim'e kadar deneyimlenebilecek.