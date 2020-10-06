YouTube, Şaka Amaçlı Attığı Tweeti Sildi ve Özür Diledi

Geçtiğimiz cumartesi günü resmi Twitter hesabından şaka amaçlı bir paylaşım yapan YouTube, daha sonrasında attığı Tweeti silerek özür diledi. Yapılan özür açıklamasında amaçlarının iyi olduğunu ancak çizgiyi aştıklarını ifade ettiler.

Günümüzün en büyük video izleme platformu olan YouTube'da içerik üreticilerinin uymaları gereken bazı kurallar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de özellikle YouTube'dan gelir elde edenler için oldukça önemli olan video uzunluğu.

YouTube, videolara reklam yerleştirilmesi için içerik üreticilerinin en az 10 dakika uzunluğunda video çekmeleri şartını 8 dakikaya indirmişti. Yani içerik üreticileri daha uzun videolar çekerek reklamlardan daha fazla gelir elde edebiliyorlar. Tabii videolara reklam eklenebilmesi için ilk önce üreticilerin 4.000 saatlik izlenme süresini de doldurması gerekiyor.

YouTube özür diledi

(Hiç kimse:

Tam anlamıyla hiç kimse:

15 dakika konuştuktan sonra içerik üreticileri: Peki o zaman, hadi videoya geçelim)

YouTube, cumartesi günü attığı ve yukarıdan da görebileceğiniz Tweette, içerik üreticilerine yönelik bir şaka yapmıştı. Ancak YouTube'un Twitter hesabından yaptığı bu paylaşım başta YouTuber'lar olmak üzere birçok kişiden olumsuz tepkiler aldı.

YouTube'un yaptığı bu paylaşıma tepki gösterenlerden bir tanesi de Amazon Studios Strateji Yöneticisi Matthew Ball'du. Ball, YouTube'un Tweetinin ekran görüntüsünü alarak "Bu, kızına, notlarına göre değil kaç saat çalıştığına göre izin verip daha sonra çok fazla çalıştığından şikâyet etmeye benziyor" dedi.

YouTube, daha sonra attığı bu Tweeti sildi ve yaptığı paylaşım için özür diledi. Daha sonrasında silinen Tweetin iyi niyetle atıldığını söyleyen platform, çizgiyi aştıklarını dile getirdi. Ancak herkes de yapılan bu şakaya kızan tarafta değildi. Yapılan şakanın komik olduğunu söyleyen YouTuber'lar da bulunuyordu. Peki, siz bu şaka hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sınırı aşmış mı yoksa gerekenden fazla mı tepki gösterilmiş?