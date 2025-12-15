YouTube, Disney Karakterlerini İçeren Tüm Yapay Zekâ Videolarını Sildi!

Google, YouTube'da yer alan ve Disney karakterlerini içeren onlarca videoyu kaldırdı. Bu karar, Disney'in karakterlerini içeren videoları tespit edip kaldırılmasını istemesinin ardından geldi.

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha iyi hâle gelirken bu tür sistemlerle üretilen videolar konusundaki endişeler de artıyordu. Öyle ki sosyal medya başta olmak üzere her yerde yapay zekâ videolarını görmeye başlamıştık. Bu videolar, telif hakkı şikâyetlerinde de beraberinde getiriyordu.

Şimdi ise Google’dan bu konuda bir hamle geldi. Teknoloji devi, YouTube’da bulunan ve Disney karakterlerini içeren onlarca yapay zekâ ile üretilmiş videoyu kaldırdı. Bu videolar, Disney’den gelen şikâyetler nedeniyle silindi.

Mickey Mouse, Deadpool, Star Wars, The Simpsons karakterlerini içeren videolar kaldırıldı

Disney, kendine ait karakterleri içeren çok sayıda yapay zekâyla oluşturulmuş videoları tespit ederek bu içerikleri Google’a bildirdi ve hemen kaldırılmasını talep etti. Bu videolarda **Mickey Mouse, Lilo & Stitch, Winnie the Pooh gibi ünlü Disney karakterleri, Deadpool, Iron Man gibi Marvel karakterleri, Star Wars ve The Simpsons’tan **karakterler yer alıyordu.

Google’ın kısa sürede kaldırdığı videolar, şirketin kendi yapay zekâ aracı Veo kullanılarak oluşturuldu. Şirket, yaptığı açıklamada Disney ile uzun süredir devame eden bir ilişkileri olduğunu ve bu tarz sorunları çözmek için çabalarının devam edeceğini bildirdi. Disney ise Google’ın Disney karakterlerini içeren yapay zekâ videolar üretilmesini engellemesi için daha fazla güvenlik önlemi almasını talep etti.

Yapay zekâ videolarında telif hakkı sorunu uzun süredir tartışılan bir konu. Karakterlerin ve serilerin sahipleri, kendilerine ait olan içeriklerin bu videolarda kullanılmasına karşı çıkıyor. Ancak buna rağmen sosyal medyada böyle videoları sıkça görüyoruz. Disney’in yakın zamanda OpenAI ile bu konuda bir anlaşmaya gittiğini belirtelim. Şirket, 200 civarı karakterini OpenAI’a lisanslamıştı. Böylece kullanıcılar sorun yaşamadan Sora yoluyla karakterler üretebilecekti. Google ile ise böyle bir anlaşma yok.