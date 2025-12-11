Tümü Webekno
Disney ve OpenAI'dan 1 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma: Star Wars, Pixar, Marvel ve Dahası Sora'ya Geliyor!

Disney bugün yaptığı açıklama ile OpenAI'a tam 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve gelecekte lisansı Disney'e ait olan birçok karakterin Sora'da kullanılabileceğini açıkladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Walt Disney, OpenAI’a 1 milyar dolar yatırım yaptığını ve Star Wars, Pixar ile Marvel evrenlerindeki karakterlerini OpenAI’ın Sora adlı yapay zekâ video üretim aracına resmî olarak lisanslayacağını duyurdu. Bu üç yıllık iş birliği, eğlence sektöründe yapay zekâ kullanımını yeni bir seviyeye taşıyacak nitelikte.

DisneyOpenAI anlaşması sayesinde Sora ve ChatGPT Images, Mickey Mouse, Sindirella, Mufasa gibi efsaneleşmiş karakterleri kullanarak video üretebilecek. Bu içerikler önümüzdeki yıldan itibaren kullanıcıların erişimine açılacak. Anlaşma şu aşamada oyuncu yüzleri ve seslerinin kullanımını kapsamıyor.

Bu anlaşmanın Disney'e faydaları neler olacak?

2

Disney CEO’su Bob Iger, iş birliğini “Hikâye anlatıcılığını sorumlu ve yaratıcı biçimde genişletmek için atılmış bir adım.” olarak nitelendiriyor. Söylenene göre Iger ve OpenAI CEO’su Sam Altman, yıllardır bu fikir üzerinde görüşüyormuş.

Anlaşmanın dikkat çekici bir diğer boyutu ise Disney+ kullanıcıları içeriğine dayanıyor. Kullanıcıların Sora aracılığıyla oluşturdukları kısa videoların seçilmiş örnekleri Disney+’ta yayınlanabilecek. Böylece Disney, kısa video formatının yükselen popülerliğinden doğrudan faydalanabilecek. Disney ayrıca bu süreçte:

  • OpenAI modelleriyle yeni ürünler geliştirecek,
  • ChatGPT’yi çalışanlarının kullanımına sunacak,
  • OpenAI’dan ek hisse alma hakkı kazanacak,
  • Karakterlerin uygunsuz biçimde kullanılmasını engellemek için sıkı kurallar uygulayabilecek.
Peki siz bu anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce anlaşmanın sektöre etkisi ne olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

