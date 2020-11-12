YouTube’a Dünya Genelinde Erişim Sorunu Yaşandı

YouTube, bugün 03.00 – 04.00 saatleri arasında erişim sorunu yaşadı. YouTube’dan da açıklamanın yapıldığı bu sorun, anlık olarak çözülmüş görünüyor.

Dünyanın en ünlü video paylaşım platformu YouTube’da son saatlerde erişim sorunu yaşandı. YouTube ve bağlantılı servislerinde gerçekleşen bu sorun, yavaş yavaş çözülüyormuş gibi görünse de hala pek çok kullanıcı anasayfaya girişte ve video açmada sorunlar yaşıyor.

Yaşanan bu büyük çaplı sorunların arsından resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan YouTube, “Şu anda YouTube’da video izlemede sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve düzeltmek için üzerinde çalışıyor” ifadelerini kullandı. Özellikle 03.00 ile 04.00 saatleri arasında yaşanan erişim sorunu nedeniyle binlerce kişi Downdetector’da bildirim yaptı.

Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına göre çok daha az çökme sorunları yaşayan Google merkezli YouTube’un bu sorunla neden karşılaştığına dair bir açıklama yapılmadı.

YouTube’da ne sorunu yaşandı?

YouTube’da gerçekleşen ve tüm dünyayı etkileyen 1 saatlik erişim sorunu sonucunda anasayfa ve diğer arama sayfaları açılmazken, videolarda da “Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin” açıklaması yer aldı. Sorun anlık olarak baktığımızda çözülmüş görünüyor, ancak günün ilerleyen saatlerinde yeni çökme problemleri ile karşılaşabiliriz. Peki sizler bu sürelerde YouTube’a erişim sağlayabildiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.