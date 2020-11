7 milyar 41 izlenme sayısına ulaşan Baby Shark, Luis Fonsi'nin Despacito klibini geride bırakarak YouTube'un en çok izlenen videosu oldu. Ancak iki video arasındaki fark yalnızca 3 milyon.

Yaklaşık 3 yıl önce sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin bir fenomene dönüşen efsane şarkısı Despacito’nun 4,6 milyar izlenmeye ulaşarak YouTube’un en fazla videosu haline geldiğini aktarmıştık. Ancak hepimiz biliyoruz ki rekorlar, kırılmak içindir.

YouTube’un en fazla izlenen videosu unvanını ele geçirdiğinden bu yana izlenme sayısını artırmaya devam eden ve an itibarıyla 7 milyar 38 milyon izlenme sayısına ulaşan Despacito, bu olağanüstü istatistiğine rağmen YouTube’un en fazla izlenen videosu unvanını daha fazla elinde tutmayı başaramadı.

YouTube'un en çok izlenen videosu artık Baby Shark klibi

Çocuklara yönelik şarkı, içerik gibi eğitim ve eğlence odaklı içerikler üreten Güney Koreli Pinkfong’un yaklaşık 4 buçuk yıl önce yayınlamış olduğu Baby Shark adlı şarkının klibi, an itibarıyla 7 milyar 41 milyon izlenme ile Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin Despacito videosunu geride bırakmış durumda. Evet, milyarlarca izlenen iki şarkı arasındaki fark şu anda yalnızca 3 milyon.

Luis Fonsi’nin Despacito klibini Ocak 2017’de, Pinkfong’un ise Baby Shark klibini Haziran 2016’da yayınladığını göz önüne aldığımızda an itibarıyla YouTube’un en fazla izlenen videosu olan Baby Shark’ın popülerliğini yayınlandıktan çok sonra artırdığını ifade edebiliriz. Yine de iki video arasındaki farkın toplam izlenme oranları göz önünde bulundurulduğunda son derece küçük olduğunu ve unvanın her an ‘yine’ el değiştirebileceğinin altını çizelim.

Tüm dünyada bir fenomen haline gelen ve YouTube kullanan neredeyse tüm çocukların ezbere bildiği Baby Shark şarkısının kim tarafından yazıldığı hala bilinmiyor. Şarkı ilk ortaya çıktığında büyük bir popülariteye kavuşmamıştı. Ancak 10 yaşındaki Güney Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından seslendirilip Pinkfong tarafından kliple desteklendiğinde kısa sürede dünya çapında viral hale geldi.

YouTube’un “eskiden” en çok izlenen videosu Luis Fonsi - Despacito

YouTube’un “yeni” en çok izlenen videosu Pinkfong - Baby Shark