YouTube, Gece Saatlerinde Dünya Genelinde Çöktü

YouTube, Avrupa ve ABD bölgeleri başta olmak üzere dünya genelinde 20 dakikaya kadar süren kesintiler yaşadı. YouTube’un yaptığı açıklamaya göre bu kesintiler çözülmüş durumda.

Koronavirüs salgınında en çok kullanılan video platformlarından biri olan YouTube, bu gece dünya genelinde kısa süreli kesintiler yaşadı. Dünyanın dört bir yanından pek çok kullanıcı, YouTube’un çökmesinin ardından Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarına akın etti. ABD ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünya genelinde yaklaşık 20 dakika süren kesintilerin koronavirüs pandemisinde artan yoğun kullanımdan kaynaklandığı düşünülüyor.

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube, COVID-19 pandemisi süresince daha da fazla kullanılmaya başladı. Milyonlarca insanın evinde bulunduğu bu süreçte, ebeveynlerin çocuklarına video araması, haber arayan tüketiciler, müzik dinleyenler, kısacası kafa dağıtmak isteyen herkes YouTube’a akın etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan YouTube, “Eğer YouTube’dan hata mesajları aldıysanız, sorunun çözüldüğünü söyleyebiliriz. Hatalar; anasayfa, abonelikler, arama ve daha birçok yerde yaklaşık 20 dakika sürdü. Sabrınız ve tüm raporlarınız için teşekkürler” dedi.

Sunuculardaki yükler artıyor

Koronavirüs pandemisi sonucunda pek çok sitenin kullanıcı sayısında artış yaşandı. Bu durum olumlu bir şey gibi gözükse de aslında şirketler için çok da mutluluk verici bir durum değil. Google, Facebook gibi şirketlerin şu sıralar yaşadığı en büyük sıkıntı, sunuculardaki yoğunluk olarak göze çarpıyor. Ayrıca kullanıcı sayısı artsa da salgın nedeniyle ciddi zararlar yaşayan firmalar reklam vermemeye başladı. Bu da şirketlerin kullanıcı sayısıyla doğru orantılı bir şekilde reklam geliri elde edememesine neden oluyor.