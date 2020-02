İnternet Kesintilerinin Ne Çapta Olduğunu Gösteren Araştırma

Access Now isimli bir araştırma şirketi, dünya genelindeki internet kesintileri üzerinde çalıştı. 2019 yılının internet kesintisi haritasını oluşturan şirket, geçtiğimiz yıl internet kesintisinin en yüksek olduğu ülkeyi Hindistan olarak belirledi.

İnternet kullanımı, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özel ve kamu kurumlarında yürütülen neredeyse tüm işlemler, internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla internetsiz bir yaşam, artık düşünülemez oldu. Ancak zaman zaman, farklı nedenlerden kaynaklı olarak internet kesintileri yaşanabiliyor ve bu kesintiler, tüketicilerin canlarını bir hayli sıkıyor.

Access Now isimli bir şirket tarafından yapılan araştırma, dünya genelindeki internet kesintilerinin ne çapta olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan araştırmaya göre on milyonlarca insan, internet kesintilerinden etkilenmeye devam ediyor ve bu durum hem kişisel ihtiyaçları hem de iş hayatını derinden etkiliyor.

Access Now'ın yaptığı araştırma, internet kesintilerinin zaman zaman hükümetler tarafından da yapılabildiğini ortaya koyuyor. Genellikle toplumsal olaylar sırasında yaşanan internet kesintileri, bazı internet siteleri üzerinden ya da tüm erişimin yasaklanmasıyla sonuçlanabiliyor. Peki internet kesintilerinden en çok nereler etkileniyor? Access Now, yaptığı araştırmayla bu sorunun da cevabını veriyor.

Araştırmaya göre internet kesintileri en çok Asya'da yaşanıyor

Türkiye'nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler, internet erişimini artık bir insan hakkı olarak görüyor ve dünya üzerindeki herkesin internete erişiminin olması gerektiğini ifade ediyor. Ancak kimi zaman hükümetler, bu durumu benimsemiyorlar ve kısmi ya tam internet kesintisi kararı alabiliyorlar. Özellikle de internetin tümüyle kesilmesi, insanları fazlasıyla etkiliyor.

Access Now'ın araştırması, internet kesintilerinin en çok Asya'da yaşandığını ortaya koyuyor. Asya ülkelerini ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri takip ediyor. Ayrıca Afrika ülkeleri de Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri kadar internet kesintisi yaşıyor. Amerika'da da zaman zaman internet kesintileri yaşanırken Avrupa'da bu durum, minimal düzeyde kalıyor.

İnternet kesintisinin en çok yaşandığı ülke Hindistan

Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Ülkenin bir bölümünde açlık ve sefalet hüküm sürerken başka bir bölümüne geçtiğinizde ise ultra zengin yaşamların olduğunu görebiliyorsunuz. Zaman zaman büyük toplumsal olaylara sahne olan Hindistan, çareyi interneti kesmekte buluyor gibi görünüyor. Çünkü 2019 yılında, ülke genelinde 121 kez internet kesintisi yaşandı.

En uzun internet kesintisi: Çad - 15 Ay

Orta Afrika'da bulunan bir ülke olan Çad da dünyanın en ilginç ülkelerinden bir tanesi. Çünkü Çad, devasa büyüklüklerde petrol kuyularına sahip olan bir yer. Yani ülke, aslında petrol zengini ancak bölge halkı ne yazık ki yoksullukla savaşıyor. Yaşamın zaten fazlasıyla zor olduğu Çad'da teknoloji de istenilen seviyede değil ve uzun süreli internet kesintileri yaşanabiliyor.

Çad, internet tarihine adını yazdırmış olan ülkelerden bir tanesi. 2018 yılında internetin kesildiği ülke, tam 15 ay boyunca internet kullanmadı. Ülkedeki yaşam, bu süre boyunca tamamen çevrimdışı gerçekleşti. Yoksulluktan kırılma noktasına gelen halk bir yana dursun, ülkenin pek çok sistemi de yaşanan kesintilerden etkilendi.

Access Now tarafından yapılan açıklamalarda, internet kesintilerinin her geçen gün biraz daha arttığı ifade ediliyor. Hükümetlerin, geçmiş dönemlerde yaşanan olayları göz önünde bulundurduğunu ifade eden Access Now yetkilileri, yetkililerin birbirlerini örnek aldıklarını ve bu yüzden de pek çok konuda internet kesintisi yaptıklarını belirtiyor.